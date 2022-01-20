В Уфе ищут грабителя, напавшего на пенсионерку с ножом

В Уфе вооруженный мужчина пытался ограбить пенсионерку. Нападение произошло вчера около 10 часов вечера рядом с лайфстайл центром «Башкирия» на улице Менделеева. Неизвестный попытался выхватить сумку и пакеты у пожилой женщины.

Когда нападавший понял, что просто так пенсионерка их не отдаст, он начал колоть пострадавшую ножом. Изверга спугнул прохожий. Как рассказывают очевидцы, раненая пожилая женщина после нападения забежала в магазин, где потеряла сознание. Правоохранительные органы просят граждан, обладающих какой-либо информацией сообщить в полицию.