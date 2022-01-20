В Уфе приставы продали помещение, не уведомив хозяйку

Уфимка лишилась бизнеса из-за долга в 105 тысяч. Судебные приставы продали помещение, которое женщина сдавала в аренду. Вот только сумма задолженности и цена имущества, по словам предпринимательницы и ее адвоката, не сопоставимы, а сама ответчица якобы не знала о том, что может лишиться квадратных метров, приносящих ей доход.

Аида Ибрагимова до сих пор не может поверить в то, что это помещение ей больше не принадлежит. Имущество арестовали и продали судебные приставы. Вот только для женщины это стало полной неожиданностью.

Они просто лишили нас всех наших законных прав. Мы не знали о возбужденных исполнительных производствах, которые ведутся в отношении нашей организации, мы не знали о том, что накладывается арест, то есть они не были в нашем помещении, которое является действующим офисом. Они никак не уведомляли нас о том, что оценили это помещение в три копейки, и о том, что продали его на торгах. Аида Ибрагимова

По словам Аиды, у неё в собственности было другое мелкое имущество, например, различная оргтехника, о которой приставы могли бы узнать, если бы сделали необходимый запрос или, например, пришли в арестованное помещение лично. Однако должностных лиц на пороге офиса, по словам предпринимательницы, ни она, ни её арендодатели так и не увидели.

Было достаточно просто зайти в это помещение, описать имущество, которое у нас есть. Этого имущества хватило бы для погашения имеющейся задолженности. Но им почему-то нужно было именно помещение. Кому, почему и зачем – мне до сих пор непонятно. Потому что несоразмерность долга более 70 процентов. Аида Ибрагимова

Сама предпринимательница считает, что её лишили бизнеса намеренно. Мало того, что имущество было выставлено на торги за сумму, несоразмерную и превышающую задолженность, так и ни одного исполнительного производства до начала аукциона женщина не получала.

Российская, 33, квартира 4. Именно на этот адрес приставы неоднократно отправляли исполнительные производства об аресте имущества. Неудивительно, что о продаже дела всей своей жизни Аида не знала долгое время. Ведь живет женщина абсолютно по другому адресу, да и само помещение находится на Орджоникидзе, 32/1. Так гласит табличка на углу. Не смутило судебных исполнителей и то, что письма возвращались обратно с пометкой «не доставлено». Да и согласно выписке из Росреестра, такого дома и вовсе не существует.

Ранее несколько лет назад наш адрес был Российская, 33, корпус 4, а они нашли похожий адрес Российская, 33, квартира 4, и отправляли письма туда. А такого адреса у нас в Уфе не существует, о чём свидетельствует выписка с Главархитектуры. Аида Ибрагимова

По словам экспертов, в этом деле немало и других спорных моментов.

Мы если смотрим отчёт об оценке вот этого объекта, то мы видим фотографии именно с выездной проверки, которую предоставили нам на ознакомление с материалами дела. Они идентичны с фотографиями в отчёте и сделаны в летнее время. А все основные мероприятия – это осень и зима. Соответственно, возникают вопросы. Максим Меньшиков, эксперт-юрист