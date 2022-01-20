В Уфе приставы продали помещение, не уведомив хозяйку

Уфимка лишилась бизнеса из-за долга в 105 тысяч. Судебные приставы продали помещение, которое женщина сдавала в аренду. Вот только сумма задолженности и цена имущества, по словам предпринимательницы и ее адвоката, не сопоставимы, а сама ответчица якобы не знала о том, что может лишиться квадратных метров, приносящих ей доход.
Аида Ибрагимова до сих пор не может поверить в то, что это помещение ей больше не принадлежит. Имущество арестовали и продали судебные приставы. Вот только для женщины это стало полной неожиданностью.
По словам Аиды, у неё в собственности было другое мелкое имущество, например, различная оргтехника, о которой приставы могли бы узнать, если бы сделали необходимый запрос или, например, пришли в арестованное помещение лично. Однако должностных лиц на пороге офиса, по словам предпринимательницы, ни она, ни её арендодатели так и не увидели.
Сама предпринимательница считает, что её лишили бизнеса намеренно. Мало того, что имущество было выставлено на торги за сумму, несоразмерную и превышающую задолженность, так и ни одного исполнительного производства до начала аукциона женщина не получала.
Российская, 33, квартира 4. Именно на этот адрес приставы неоднократно отправляли исполнительные производства об аресте имущества. Неудивительно, что о продаже дела всей своей жизни Аида не знала долгое время. Ведь живет женщина абсолютно по другому адресу, да и само помещение находится на Орджоникидзе, 32/1. Так гласит табличка на углу. Не смутило судебных исполнителей и то, что письма возвращались обратно с пометкой «не доставлено». Да и согласно выписке из Росреестра, такого дома и вовсе не существует.
По словам экспертов, в этом деле немало и других спорных моментов.
В самом ведомстве ситуацию нам так и не прокомментировали. Сейчас Аида вместе со своими адвокатами готовит иск. Сдаваться женщина не намерена. Ну а кто всё-таки прав, а кто виноват в этой ситуации, решит суд.