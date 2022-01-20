В Уфе рассказали, можно ли перепродать красивую дату регистрации брака

В последнее время сайты объявлений стали пестрить предложениями с продажей красивой даты свадьбы. 22 февраля 2022 года является зеркальной датой, и некоторые авторы объявлений решили подзаработать на этом. Обещают сделать все быстро в уступке прав. Причем суммы варьируются от 100 тысяч до нескольких миллионов рублей.

Через месяц Алмаз Гарипов и Екатерина Ветошкина сыграют свадьбу. Сейчас обсуждают все детали торжества, которое состоится 22 февраля. Красивую зеркальную дату выбрали неслучайно: верят в магию чисел. Заявление подали за 2 месяца, и с тем, чтобы забронировать время регистрации, проблем не было. Не требуется и никакая дополнительная плата за красивую дату.

Мода на красивую дату в свидетельстве о регистрации брака существует уже много лет. И некоторые пары стараются всеми силами заполучить редкое сочетания цифр в документе. А где спрос, там и предложение. Причем порой сомнительное. К примеру, на платформе «Авито» есть немало объявлений по переуступке времени в ЗАГСе. Цена в Уфе, например, – 100 тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге доходит 1,5 млн и более. Причем продают якобы сами молодожены в связи с обстоятельствами.

Хотели просто на свадьбу подкопить и добавить эти деньги туда. Мы в ЗАГСе отказываемся от своей даты, и вы сразу записываетесь. Продавец услуги

В то же время представители платформы отметили, что борются с такого рода объявлениями. Ведь эта продажа не может быть реализована в рамках закона.

Такая переуступка прав не может привести к получению услуги законным способом, поэтому во избежание введения пользователей в заблуждение мы решили отклонять такие объявления. Екатерина Архипова, PR-менеджер «Авито» в Приволжском федеральном округе

Действительно, часть подобного рода объявлений уже удалена. Информацию о том, что одна пара может привести другую и уступить дату, опровергли и сотрудники ЗАГСа. Да, случается, что по каким-то причинам молодожены отказываются от своего времени. Но в этом случае делать замену на других людей по их просьбе не будут.

Если граждане отказались, то дата является свободной, любой может зарегистрироваться. А кто-то вместо кого-то – нет, это полный абсурд и действия мошенников. Ирина Аверьянова, начальник отдела загс Ленинского района г. Уфы