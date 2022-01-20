В Уфе прошли городские соревнования по конькобежному спорту

В столице республики на стадионе «Динамо» прошли городские соревнования по конькобежному спорту памяти заслуженного тренера России Зифа Адеева. В турнире приняли участие около шестидесяти спортсменов в нескольких возрастах: детском, младшем, среднем и старшем.
В связи с эпидемиологической ситуацией в регионе спортсмены были разделены на две группы и выступали в разное время.
Первенство Уфы по конькобежному спорту является важным соревнованием для просмотра талантливой молодёжи и проверкой сил для более опытных спортсменов. Поучаствовали в турнире и несколько атлетов, которые профессионально занимаются шорт-треком.