В районе Башкирии прошла «Ауылпиада»

В Давлекановском районе прошла «Ауылпиада». ЗОЖ-эстафету первыми приняли жители Соколовского сельсовета. Праздник на улице начался с танца с участием сказочных героев. Вели «Ауылпиаду» ее бессменные участники – коллектив районного дворца культуры.

Проект реализуется на грант Главы региона при поддержке Фонда содействия гражданскому обществу республики. Заключительным этапом праздника стали игры по волейболу и хоккей. Следующая «Тропа здоровья» пройдет в Ивановском сельсовете.

Мы постоянные участники данного проекта. Проводим культурно-массовую насыщенную программу, обязательно проводим флешмобы, подготавливаем концертные номера. Приглашаем всех на мероприятия. Поднимаем настроение всех сельчан

Эльмира Азнашева, методист районного Дворца культуры

Кроме того, в спортзале Соколовской школы открылись тематические площадки. В учебном заведении теперь можно играть в шашки, шахматы и научиться стрелять из лука. Также в день «Ауылпиады» молодежь сдала нормативы ГТО. 

К бабушке на каникулы приезжаю. Я сдавала нормы ГТО, получила золотой значок. Сейчас я уже выполнила наклон, дотянулась до пола. Планирую пройти всю полосу препятствий, которая здесь представлена.

Валерия Желобецкая, жительница г. Уфы
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