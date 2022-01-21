В районе Башкирии прошла «Ауылпиада»

В Давлекановском районе прошла «Ауылпиада». ЗОЖ-эстафету первыми приняли жители Соколовского сельсовета. Праздник на улице начался с танца с участием сказочных героев. Вели «Ауылпиаду» ее бессменные участники – коллектив районного дворца культуры.

Проект реализуется на грант Главы региона при поддержке Фонда содействия гражданскому обществу республики. Заключительным этапом праздника стали игры по волейболу и хоккей. Следующая «Тропа здоровья» пройдет в Ивановском сельсовете.

Мы постоянные участники данного проекта. Проводим культурно-массовую насыщенную программу, обязательно проводим флешмобы, подготавливаем концертные номера. Приглашаем всех на мероприятия. Поднимаем настроение всех сельчан

Кроме того, в спортзале Соколовской школы открылись тематические площадки. В учебном заведении теперь можно играть в шашки, шахматы и научиться стрелять из лука. Также в день «Ауылпиады» молодежь сдала нормативы ГТО.