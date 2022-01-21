Жители Чишминского района примут участие в конкурсе «Трезвое село»

В случае выигрыша они смогут получить от 1,5 до 6 млн рублей, в зависимости от номинации. На конкурс отправили свои заявки жители села Ябалаклы. В их числе и Венера Миниярова.

Ее жизнелюбием восхищаются односельчане. Стихи женщины публикуют в районной газете, а ее голос звучит практически на каждом концерте в районном дворце культуры. Ответственно Венера Миниярова подходит и к своей профессии. Она ухаживает за пациентами в психиатрическом отделении села Ябалаклы Чишминской больницы. Все увлечения активистки поддерживает ее семья.