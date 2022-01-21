В Уфе подросток сбил женщину на машине родителей

Накануне, 20 января, в Уфе в дорожно-транспортное происшествие на машине родителей попал 15-летний подросток.

Фото №1 - В Уфе подросток сбил женщину на машине родителей

Инцидент зафиксирован у дома №12 по улице Магистральной. 15-летний подросток на «Honda CRV» выезжал с парковочного места задним ходом и наехал на 62-летнюю женщину. Пострадавшей потребовалась госпитализация.

Конечно, водительских прав у подростка не было. Также он не достиг возраста привлечения к административной ответственности. Протокол был составлен в отношении матери подростка.

Фото: ГИБДД Уфы. 

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