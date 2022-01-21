В Уфе с февраля некоторым сотрудникам коммунальных служб повысят зарплату

На 4,5 тысячи многоквартирных домов Уфы – 650 рабочих. Нехватка работников сказывается на качестве уборке снега. Ее проводят планомерно, но жители города высказывают недовольство. Решит ли проблему повышение зарплат коммунальщикам на 40% с февраля?
Как должны убирать снег и как это происходит в Уфе не обсуждает сейчас только ленивый. Мастер участка Службы по благоустройству Кировского района Ильмира Набиева понимает недовольство жителей, но при этом не видит с их стороны поддержки. Говорит, что многие просто игнорируют объявление о предстоящей очистке территории и не убирают свои автомобили, чем создают сложности для всех.
Как сообщили в администрации Уфы, на 4,5 тысячи многоквартирных домов приходится всего 650 рабочих. Каждому из них необходимо убирать площадь в 9 тысяч квадратов. Раньше очищать приходилось втрое меньше. Дефицит кадров – большая проблема.
Зарплату коммунальщикам Уфы за последний год повышают дважды. Первый раз – в августе прошлого года и второй – с 1 февраля этого года. В среднем дорожный рабочий будет получать 35 тысяч рублей, а водитель снегоуборщика – до 60 тысяч. Теперь в государственном секторе будет как и в частном.
Повышение зарплаты коммунальщиков Уфы будет на постоянной основе, но размер доплат будет зависеть от интенсивности труда. По-прежнему уфимцы могут оставлять заявки на уборку снега на интерактивной карте «Уфа снежная». С начала зимы принято почти 6 с половиной тысяч заявок, почти 3,5 тысячи – выполнены.