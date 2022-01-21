В Уфе с февраля некоторым сотрудникам коммунальных служб повысят зарплату

На 4,5 тысячи многоквартирных домов Уфы – 650 рабочих. Нехватка работников сказывается на качестве уборке снега. Ее проводят планомерно, но жители города высказывают недовольство. Решит ли проблему повышение зарплат коммунальщикам на 40% с февраля?

Как должны убирать снег и как это происходит в Уфе не обсуждает сейчас только ленивый. Мастер участка Службы по благоустройству Кировского района Ильмира Набиева понимает недовольство жителей, но при этом не видит с их стороны поддержки. Говорит, что многие просто игнорируют объявление о предстоящей очистке территории и не убирают свои автомобили, чем создают сложности для всех.

Жители, конечно, ругаются, но очень тяжело снег убирать, потому что везде стоят машины, они не оставляют номеров телефона и у нас не хватает эвакуаторов, если надо эвакуировать. Они просят убрать снег, а сами машины оставляют. Мы не можем машины убирать. Ильмира Набиева, мастер участка

Как сообщили в администрации Уфы, на 4,5 тысячи многоквартирных домов приходится всего 650 рабочих. Каждому из них необходимо убирать площадь в 9 тысяч квадратов. Раньше очищать приходилось втрое меньше. Дефицит кадров – большая проблема.

Дефицит очень большой, не хватает в основном водителей, механизаторов, из-за низкой зарплаты не идут люди. Ждем вот сейчас повышения и надеемся, что к нам придут люди – водители, механизаторы, трактористы. Науфиль Ульмаскулов, главный инженер службы по благоустройству Кировского района Г. Уфы

Зарплату коммунальщикам Уфы за последний год повышают дважды. Первый раз – в августе прошлого года и второй – с 1 февраля этого года. В среднем дорожный рабочий будет получать 35 тысяч рублей, а водитель снегоуборщика – до 60 тысяч. Теперь в государственном секторе будет как и в частном.

Повышаем оплату труда коммунальных работников за счет средств, которые в бюджете города появились вследствие перевыполнения доходной части в ноябре-декабре прошлого года. У нас получились свободные средства и мы, учитывая поручение Радия Фаритовича, учитывая планы МинЖКХ закупить дополнительную технику, решили направить эти средства на увеличение зарплаты штатных сотрудников. Марат Гайфуллин, первый заместитель главы администрации г. Уфы