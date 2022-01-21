В Уфе с февраля некоторым сотрудникам коммунальных служб повысят зарплату

На 4,5 тысячи многоквартирных домов Уфы – 650 рабочих. Нехватка работников сказывается на качестве уборке снега. Ее проводят планомерно, но жители города высказывают недовольство. Решит ли проблему повышение зарплат коммунальщикам на 40% с февраля?

Как должны убирать снег и как это происходит в Уфе не обсуждает сейчас только ленивый. Мастер участка Службы по благоустройству Кировского района Ильмира Набиева понимает недовольство жителей, но при этом не видит с их стороны поддержки. Говорит, что многие просто игнорируют объявление о предстоящей очистке территории и не убирают свои автомобили, чем создают сложности для всех.

Жители, конечно, ругаются, но очень тяжело снег убирать, потому что везде стоят машины, они не оставляют номеров телефона и у нас не хватает эвакуаторов, если надо эвакуировать. Они просят убрать снег, а сами машины оставляют. Мы не можем машины убирать. 

Ильмира Набиева, мастер участка

Как сообщили в администрации Уфы, на 4,5 тысячи многоквартирных домов приходится всего 650 рабочих. Каждому из них необходимо убирать площадь в 9 тысяч квадратов. Раньше очищать приходилось втрое меньше. Дефицит кадров – большая проблема.

Дефицит очень большой, не хватает в основном водителей, механизаторов, из-за низкой зарплаты не идут люди. Ждем вот сейчас повышения и надеемся, что к нам придут люди –  водители, механизаторы, трактористы.    

Науфиль Ульмаскулов, главный инженер службы по благоустройству Кировского района Г. Уфы

Зарплату коммунальщикам Уфы за последний год повышают дважды. Первый раз – в августе прошлого года и второй – с 1 февраля этого года. В среднем дорожный рабочий будет получать 35 тысяч рублей, а водитель снегоуборщика – до 60 тысяч. Теперь в государственном секторе будет как и в частном.

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Повышаем оплату труда коммунальных работников за счет средств, которые в бюджете города появились вследствие перевыполнения доходной части в ноябре-декабре прошлого года. У нас получились свободные средства и мы, учитывая поручение Радия Фаритовича, учитывая планы МинЖКХ закупить дополнительную технику, решили направить эти средства на увеличение зарплаты штатных сотрудников.

Марат Гайфуллин, первый заместитель главы администрации г. Уфы

Повышение зарплаты коммунальщиков Уфы будет на постоянной основе, но размер доплат будет зависеть от интенсивности труда. По-прежнему уфимцы могут оставлять заявки на уборку снега на интерактивной карте «Уфа снежная». С начала зимы принято почти 6 с половиной тысяч заявок, почти 3,5 тысячи – выполнены.

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