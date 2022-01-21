В Уфе девочку высадили из автобуса из-за неоплаченного проезда

19 января в селе Михайловка из автобуса высадили девочку. Подросток не смог заплатить за проезд из-за разряженного телефона.

Фото №1 - В Уфе девочку высадили из автобуса из-за неоплаченного проезда

Об этом рассказала мама девочки в социальных сетях. Возмущенная женщина отметила, что ребёнку сначала пришлось идти по дороге без тротуаров около 1 км до остановки. Так как в селе не успевали чистить снег, автобусы не доезжали до ближайшей остановки.

Моего ребенка высадили из автобуса в Михайловке. Моя дочь учится в школе «Олимп». По причине того, что там никто не чистит снег, не ходили автобусы. Она прождала автобус, потом пешком пошла до дороги, где идти примерно 1 км без тротуаров. Дошла по дороге до следующей остановки, где села на автобус. От холода у нее разрядился телефон. Ее высадили через две остановки, так как она не смогла рассчитаться за проезд. Что за бесчеловечность кондуктора, не понимаю.

мама девочки 

Уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Ольга Панчихина напомнила, что детей высаживать из автобуса нельзя, даже если у них нет денег на проезд. Соответствующий закон был принят 7 марта 2021 года. С 1 мая 2021 года введены штрафы для водителей и должностных лиц, которые высадили несовершеннолетних пассажиров в нарушение требований законодательства.

По факту произошедшего проводится служебная проверка.

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