В Уфе девочку высадили из автобуса из-за неоплаченного проезда

Моего ребенка высадили из автобуса в Михайловке. Моя дочь учится в школе «Олимп». По причине того, что там никто не чистит снег, не ходили автобусы. Она прождала автобус, потом пешком пошла до дороги, где идти примерно 1 км без тротуаров. Дошла по дороге до следующей остановки, где села на автобус. От холода у нее разрядился телефон. Ее высадили через две остановки, так как она не смогла рассчитаться за проезд. Что за бесчеловечность кондуктора, не понимаю.

мама девочки