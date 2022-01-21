В Уфе девочку высадили из автобуса из-за неоплаченного проезда

19 января в селе Михайловка из автобуса высадили девочку. Подросток не смог заплатить за проезд из-за разряженного телефона.
Об этом рассказала мама девочки в социальных сетях. Возмущенная женщина отметила, что ребёнку сначала пришлось идти по дороге без тротуаров около 1 км до остановки. Так как в селе не успевали чистить снег, автобусы не доезжали до ближайшей остановки.
Уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Ольга Панчихина напомнила, что детей высаживать из автобуса нельзя, даже если у них нет денег на проезд. Соответствующий закон был принят 7 марта 2021 года. С 1 мая 2021 года введены штрафы для водителей и должностных лиц, которые высадили несовершеннолетних пассажиров в нарушение требований законодательства.
По факту произошедшего проводится служебная проверка.