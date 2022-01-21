В школах Уфы открылись пункты вакцинации

В 19 школах Уфы открылись пункты вакцинации от коронавируса для учителей и сотрудников образовательных учреждений. Об этом сообщает администрация столицы.

Сначала в школах составляют списки из желающих вакцинироваться. После этого в учебные учреждения приезжают медики местных поликлиник для проведения вакцинации. Однако врачи не откажут тем, кто захочет вакцинироваться после подачи официального списка.