Жителям Башкирии рассказали, какие госуслуги можно получить от МВД

Сайт Госуслуги стал для жителей России отличным помощников для получения той или иной услуги. На сайте можно записаться к врачу, оплатить налоги и даже подать заявление в ЗАГС. Почти все услуги сайта можно оформить, не выходя из дома. Это делает сайт полезным и удобным для всех категорий граждан. Представители МВД по Башкирии подробно рассказали ИА Башинформ об услугах, которые можно получить из дома.
Заместитель начальника отдела по работе с гражданами РФ Управления по вопросам миграции МВД по Республике Башкортостан Алина Нургалеева подробно рассказала о государственных услугах, которые могут получить жители республики, что называется, «не вставая с дивана».
С 1 июля 2021 года на Едином портале государственных и муниципальных услуг стала доступна услуга «Регистрация по месту пребывания онлайн». Данный сервис дает возможность зарегистрироваться по месту пребывания без посещения подразделений по вопросам миграции МВД или МФЦ.
После чего необходимо прикрепить к заявлению скан-копии или фото всех заполненных страниц паспорта, выбрать из предложенного списка территориальное подразделение по вопросам миграции, относящееся к адресу регистрации по месту пребывания. После подачи заявления каждому из владельцев жилья в личный кабинет придет уведомление о необходимости дать согласие на регистрацию. Срок получения свидетельства — восемь рабочих дней с момента оформления согласий. Электронный документ будет доставлен в личный кабинет на Госуслугах.
Стоит отметить, что Россия по цифровизации догоняет и обгоняет страны-лидеры. В интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал о формировании нового пакета мер поддержки IT-отрасли. В него войдут более десятка инициатив.
Выдача и замена паспорта гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации оформляется по следующим причинам: получение паспорта впервые, по достижению 14 лет, 20 либо 45 лет, в связи с утратой либо похищением паспорта, непригодностью для дальнейшего использования, приобретением гражданства РФ, изменением установочных данных, изменением пола.
Необходимые документы для получения паспорта:
-заявление о выдаче (замене) паспорта;
-свидетельство о рождении (по достижению 14 лет либо получение паспорта впервые);
-две личные фотографии размером 35x45 мм, в черно-белом либо цветном изображении
- по желанию гражданина в паспорте могут быть проставлены необязательные штампы, в этом случае необходимо предоставить документы (военный билет, свидетельство о заключении брака либо о расторжении брака, свидетельства о рождении детей, не достигших 14 лет);
За выдачу паспорта взимается государственная пошлина:
-за выдачу паспорта гражданина РФ – 300 рублей;
-за выдачу паспорта гражданина РФ взамен утраченного или пришедшего в негодность – 1500 рублей.
Получить данную госуслугу граждане РФ могут, обратившись лично в территориальное подразделение по вопросам миграции, либо в МФЦ или через Единый портал государственных и муниципальных услуг.
Оформление загранпаспорта нового поколения
Для оформления заграничного паспорта нового поколения гражданам, достигшим 18-летнего возраста необходимо предоставить:
- заявление о выдаче паспорта, где гражданин РФ указывает свою фамилию, имя, отчество (в том числе ранее имевшиеся), пол, дату и место рождения, место жительства и (или) пребывания, дату регистрации по месту жительства, данные внутреннего паспорта, место работы (службы, учебы) в течение последних десяти лет;
- паспорт гражданина Российской Федерации;
-военный билет с отметкой об окончании прохождения военной службы по призыву или альтернативной гражданской службы либо отметкой о негодности или ограниченной годности к военной службе;
-военный билет офицера запаса для заявителей, закончивших военную кафедру при федеральной государственной образовательной организации высшего образования по программе военной подготовки и зачисленных в запас с присвоением воинского звания офицера запаса.
Для оформления заграничного паспорта нового поколения гражданам от 14 до 18 лет необходимо предоставить:
-заявление о выдаче паспорта несовершеннолетнему гражданину в одном экземпляре;
-один из документов, удостоверяющих личность гражданина, в отношении которого подается заявление (паспорт, содержащий электронный носитель информации либо паспорт гражданина РФ);
-документ, удостоверяющий личность законного представителя;
-свидетельство о рождении несовершеннолетнего гражданина.
Для оформления заграничного паспорта нового поколения гражданам до 14 лет необходимо предоставить:
-заявление о выдаче паспорта несовершеннолетнему гражданину в одном экземпляре;
-документ, удостоверяющий личность законного представителя;
-свидетельство о рождении несовершеннолетнего гражданина.
Государственная пошлина за выдачу паспорта нового поколения сроком действия 10 лет составляет 5000 рублей, для несовершеннолетних граждан РФ до 14 лет – 2500 рублей.
При оформлении паспорта нового поколения детям до 14 лет посредством Единого портала госуслуг пошлина составляет 1750 рублей, с 14 лет - 3500 рублей.
Получить данную государственную услугу граждане РФ, могут, обратившись лично в территориальное подразделение по вопросам миграции либо в МФЦ или с помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг.
Оформление загранпаспорта старого поколения
Для оформления заграничного паспорта старого образца гражданам, достигшим 18-летнего возраста необходимо предоставить:
-заявление о выдаче паспорта в двух экземплярах;
-паспорт гражданина Российской федерации;
- три фотографии (цветные или чёрно-белые на матовой бумаге размером 3,5х4,5 см);
-заграничный паспорт, если имеется и срок действия его не истек.
Только для заявителей мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, проживающих на территории РФ необходимо предоставить военный билет.
Документы, необходимые для оформления паспорта старого образца гражданам, не достигшим 14-летнего возраста:
-заявление о выдаче паспорта на несовершеннолетнего гражданина;
-свидетельство о рождении несовершеннолетнего гражданина;
-документы, подтверждающие права законного представителя (свидетельство о рождении несовершеннолетнего; акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя);
-документ, удостоверяющий личность законного представителя;
-две фотографии (цветные или чёрно-белые на матовой бумаге размером 3,5Х 4,5 см).
Документы, необходимые для оформления паспорта старого образца гражданам от 14 до 18 лет:
-заявление о выдаче паспорта на несовершеннолетнего гражданина;
-паспорт гражданина РФ;
-паспорт гражданина РФ законного представителя (паспорт родителя);
-документы, подтверждающие права законного представителя (свидетельство о рождении несовершеннолетнего гражданина; акт органа опеки и попечительства назначении опекуна или попечителя);
-две фотографии (цветные или чёрно-белые на матовой бумаге размером 3,5 X 4,5 см).
Государственная пошлина за выдачу паспорта сроком действия пять лет составляет 2000 рублей, для несовершеннолетних граждан РФ до 14 лет — 1000 рублей.
При оформлении паспорта нового поколения детям до 14 лет посредством ЕПГУ государственная пошлина составляет 700 рублей, с 14 лет - 1400 рублей.
Получить данную госуслугу граждане могут, обратившись лично в территориальное подразделение по вопросам миграции, либо в МФЦ или посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг.
Госуслуга по регистрационному учету россиян на территории РФ по месту пребывания
Необходимые документы для получения услуги:
- заявление о регистрации по месту пребывания;
- паспорт гражданина РФ;
- документ, являющийся основанием для временного проживания в жилом помещении, права на которое не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;
- письменное согласие о вселении гражданина в жилое помещение от проживающих совместно с нанимателем жилого помещения совершеннолетних пользователей, наймодателя и всех участников долевой собственности (при необходимости).
При регистрации по месту пребывания несовершеннолетнего гражданина также необходимо предоставить:
- свидетельство о рождении несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста;
- акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя (при установлении опеки или попечительства);
- паспорта законных представителей или близких родственников, находящихся вместе с несовершеннолетними гражданами, не достигшими 14-летнего возраста.
Получить данную государственную услугу граждане РФ, могут, обратившись лично в территориальное подразделение по вопросам миграции либо в МФЦ или посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг.
Госпошлина за получение данной услуги законодательством не предусмотрена.
Госуслуга по регистрационному учету россиян на территории РФ по месту жительства
Необходимые документы для получения услуги:
- заявление о регистрации по месту жительства;
- паспорт гражданина РФ;
- документ, являющийся основанием для вселения в жилое помещение, права на которое не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;
- письменное согласие о вселении гражданина в жилое помещение от проживающих совместно с нанимателем жилого помещения совершеннолетних пользователей, наймодателя и всех участников долевой собственности (при необходимости).
При регистрации по месту жительства несовершеннолетнего гражданина, также необходимо предоставить:
- свидетельство о рождении несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста;
- акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя (при установлении опеки или попечительства);
- паспорта законных представителей или близких родственников, находящихся вместе с несовершеннолетними гражданами, не достигшими 14-летнего возраста.
Получить данную госуслугу граждане могут, обратившись лично в территориальное подразделение по вопросам миграции либо в МФЦ или через Единый портал государственных и муниципальных услуг.
Госпошлина не предусмотрена.
Госуслуга по снятию с регистрационного учета по месту жительства граждан РФ
Необходимые документы для получения услуги:
- Заявление о снятии с регистрационного учета по месту жительства с указанием адреса выбытия. Письменное заявление о снятии с регистрационного учета гражданин вправе представить в орган регистрационного учета по месту фактического проживания.
- Паспорт гражданина РФ либо свидетельство о рождении несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста.
Получить госуслугу граждане РФ, могут, обратившись лично в территориальное подразделение по вопросам миграции либо в МФЦ или через Единый портал государственных и муниципальных услуг.
Госпошлина не предусмотрена.
Госуслуга по снятию с регистрационного учета по месту пребывания граждан РФ
Необходимые документы для получения услуги:
-заявление о снятии гражданина с регистрационного учета по месту пребывания с указанием даты убытия (если такая дата известна) - представляется гражданином либо лицом, предоставившим ему жилое помещение для временного проживания, в орган регистрационного учета, который производил регистрацию этого гражданина по месту пребывания;
-заявление об аннулировании гражданину регистрации по месту пребывания - представляется собственником (нанимателем) жилого помещения в случае получения уведомления о регистрации по месту пребывания гражданина, согласие на временное проживание которому он не давал, в орган регистрационного учета, который производил регистрацию по месту пребывания этого гражданина.
Получить госуслугу граждане могут, обратившись лично в территориальное подразделение по вопросам миграции, либо в МФЦ или посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг.
Госпошлина не предусмотрена.