Жителям Башкирии рассказали, какие госуслуги можно получить от МВД

Граждане Российской Федерации вправе подать заявление на получение паспорта гражданина РФ, оформление загранпаспортов старого образца и нового поколения, на регистрацию по месту жительства либо пребывания, на снятие с регистрационного учета по месту жительства либо пребывания, получение адресно-справочной информации, не выходя из дома, воспользовавшись Едином порталом государственных услуг. Гражданам необходимо зайти на портал под своими учетными данными, в каталоге выбрать необходимую услугу и заполнить в электронном виде заявление. После направления сотрудником подразделения по вопросам миграции приглашения в личном кабинете портала, гражданам следует подойти в подразделение по вопросам миграции с оригиналами документов, необходимых для оказания выбранных услуг, и получить услугу. Кроме того, Единый портал государственных услуг предоставляет гражданам скидку в размере 30% для оплаты госпошлины.

Алина Нургалеева, заместитель начальника отдела по работе с гражданами РФ Управления по вопросам миграции МВД по РБ