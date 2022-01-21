«Здоровый четверг»: как проходит вакцинация пожилых в Башкирии

«Здоровый четверг» для пожилых. В Туймазинском районе продолжает работать прививочный пункт, открытый специально для граждан 65+. Многие приходят уже на ревакцинацию. В целом по муниципалитету процедуру иммунизации прошли 80% населения. Врачи отмечают, что число заразившихся коронавирусом и смертность от этой инфекции снизилась.
Десять дней назад Хание Талбутдиновой исполнилось 92 года. Бодрая, несмотря на возраст, жительница Туймазинского района пришла уже на ревакцинацию. Ковидом не болела, в целом старается не обращать внимания на статус «пожилая» – до сих пор чистит снег во дворе своего дома. Сатурация – 99, давление, как у космонавта. К прививке, заключает врач, допущена.
В этом пункте по четвергам принимают только пожилых. Сначала им предстоит ответить на 30 вопросов из анкеты и далее пройти осмотр терапевта. Противопоказанием может стать период обострения хронических заболеваний. Временный медотвод получат и те, кто пришел с повышенным давлением. Полгода прошло и с момента получения прививки 75- летним Мунавиром Тухватулллиным. Первый раз перенес хорошо. Ревакцинация, надеется, пройдет также легко.
Акция «Здоровый четверг» запущена партией «Единая Россия». В этот день граждане 65+ не контактируют с другими и не стоят в больших очередях. Но так стало только сейчас, в ноябре приходилось иммунизировать по 80 человек в день. Для защиты от инфекции в пункте используется препарат Спутник V.
За теми, кто самостоятельно не может добраться до города, отправляют машину, либо бригада медиков выезжает прямо на дом, даже если это отдаленный от центра населенный пункт.