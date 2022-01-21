«Здоровый четверг»: как проходит вакцинация пожилых в Башкирии

«Здоровый четверг» для пожилых. В Туймазинском районе продолжает работать прививочный пункт, открытый специально для граждан 65+. Многие приходят уже на ревакцинацию. В целом по муниципалитету процедуру иммунизации прошли 80% населения. Врачи отмечают, что число заразившихся коронавирусом и смертность от этой инфекции снизилась.

Десять дней назад Хание Талбутдиновой исполнилось 92 года. Бодрая, несмотря на возраст, жительница Туймазинского района пришла уже на ревакцинацию. Ковидом не болела, в целом старается не обращать внимания на статус «пожилая» – до сих пор чистит снег во дворе своего дома. Сатурация – 99, давление, как у космонавта. К прививке, заключает врач, допущена.

Один звонок врачам или медсестрам, сразу приезжают, всегда помогают. Я призываю всех пожилых вакцинироваться. Я уже прохожу процедуру в третий раз, поэтому не опасаюсь за свое здоровье. Хания Талбутдинова

В этом пункте по четвергам принимают только пожилых. Сначала им предстоит ответить на 30 вопросов из анкеты и далее пройти осмотр терапевта. Противопоказанием может стать период обострения хронических заболеваний. Временный медотвод получат и те, кто пришел с повышенным давлением. Полгода прошло и с момента получения прививки 75- летним Мунавиром Тухватулллиным. Первый раз перенес хорошо. Ревакцинация, надеется, пройдет также легко.

Ездил отдыхать в Кисловодск. На поезде. И я болезнь никакую не привез. Люди отдыхать ездят, привозят. У меня нормально прошло. Мунавир Тухватуллин

Акция «Здоровый четверг» запущена партией «Единая Россия». В этот день граждане 65+ не контактируют с другими и не стоят в больших очередях. Но так стало только сейчас, в ноябре приходилось иммунизировать по 80 человек в день. Для защиты от инфекции в пункте используется препарат Спутник V.

Она эффективнее, чем «Лайт». Многие просят «Лайт» на ревакцинацию. Но последние рекомендации, что «Гам Ковид» и против омикрона хорош. Поэтому стараемся так проводить. Рафаэль Мухасинов, участковый терапевт поликлиники № 1 г. Туймазы