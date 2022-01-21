В Башкирии рабочего придавил мусоровоз

В Янаульском районе на полигоне твердых бытовых отходов произошёл несчастный случай. При выполнении работ погиб 55-летний сотрудник предприятия.
28 октября водители мусоровоза приехали на полигон, с ними в салоне находился уборщик территорий. Сотрудники выполняли работы по разгрузке мусора с помощью рычагов у бункера-накопителя. В один момент рабочие услышали крик, а когда опустили бункер, из проёма выпал человек. Несчастного зажало стенкой бункера.
Пострадавшего экстренно доставили в больницу, однако через 10 дней уборщик скончался от тяжелых травм. Дело расследовала региональная Гострудинспекция. При выполнении работ был нарушен порядок, что привело к несчастному случаю.
За допущенные нарушения требований охраны труда в отношении работодателя принимаются меры административно-правового воздействия, материалы расследования переданы в следственные органы.