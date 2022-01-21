В Башкирии рабочего придавил мусоровоз

28 октября водители мусоровоза приехали на полигон, с ними в салоне находился уборщик территорий. Сотрудники выполняли работы по разгрузке мусора с помощью рычагов у бункера-накопителя. В один момент рабочие услышали крик, а когда опустили бункер, из проёма выпал человек. Несчастного зажало стенкой бункера.