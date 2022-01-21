Спасатели Башкирии пришли на помощь странному мужчине на балконе

В Сибае неравнодушие местных жителей помогло сохранить жизнь мужчине. Подробности произошедшего рассказала пресс-служба Госкомитета по ЧС.
20 января на балконе в доме по улице Маяковского пешеходы заметили мужчину, который странно себя вёл. Очевидцы испугались за здоровье и жизнь неизвестного, поэтому вызвали экстренные службы. Спасатели быстро прибыли по указанному адресу и с помощью лестницы спустили мужчину вниз, где передали врачам и полиции.
Оказалось, спасенный находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина не отдавал отчета своим действиям и мог сорваться с балкона в любой момент. К счастью, трагедии удалось избежать благодаря неравнодушию местных жителей.