Поезд, который следовал в Уфу, сбил 12-летнего мальчика

Несчастный случай произошёл 20 января поздно вечером у железнодорожной станции в Тосненском районе Ленинградской области. Поезд, следовавший в Уфу, сбил 12-летнего ребёнка.

Как сообщает пресс-служба Ленинград-Финляндской транспортной прокуратуры, мальчик пересекал железную дорогу на пешеходном переходе на запрещающий сигнал светофора.