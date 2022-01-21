Поезд, который следовал в Уфу, сбил 12-летнего мальчика

Несчастный случай произошёл 20 января поздно вечером у железнодорожной станции в Тосненском районе Ленинградской области. Поезд, следовавший в Уфу, сбил 12-летнего ребёнка.
Как сообщает пресс-служба Ленинград-Финляндской транспортной прокуратуры, мальчик пересекал железную дорогу на пешеходном переходе на запрещающий сигнал светофора.
Машинист поезда применил экстренное торможение, подал сигнал большой громкости, но, к сожалению, ребёнок перебежать пути не успел. Мальчик скончался на месте происшествия от полученных травм.