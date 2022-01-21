В Башкирии за сутки выявили более 300 зараженных коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в России. Суточное количество зараженных вирусом продолжает расти.

Так, в Башкирии за последние сутки выявили 305 пациентов с коронавирусом. Общее количество заболевших достигло 126 666. Выздоровели за сутки 291 человек (117 765), а скончались – 9 (4620).

В России за сутки выявили 49 513 пациентов с коронавирусом. При этом накануне этот показатель достиг лишь 38 тысяч. Общее количество заболевших за всё время пандемии – 10 987 774. С выздоровлением выписали за сутки 24 719 пациентов (9 975 052), скончались – 692 (324 752).