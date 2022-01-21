Житель Башкирии избил отца возлюбленной и сбежал на Север

В полицию Мишкинского района с заявлением об избиении обратился 39-летний местный житель. Мужчина заявил, что стал жертвой парня своей дочери.

По версии следствия, 22-летний подозреваемый, уроженец Бирского района, около года встречался с девушкой. Пара познакомилась с родителями друг друга, но избранник дочери не понравился 39-летнему мужчине. Он решил встретиться с парнем для разговора, но между ними завязалась драка. 22-летний парень избил отца девушки и поспешил скрыться.