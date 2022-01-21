В Федерации профсоюзов Башкирии призывали к решению конфликта в ЦРБ Ишимбая путем переговоров

Вопросы медицины не решаются за один день. Федерация профсоюзов Башкортостана прокомментировала сложившуюся ситуацию в Ишимбайской районной больнице. Напомним, члены скандально известного профсоюза «Действие» – водители и фельдшеры больницы – объявили «итальянскую забастовку». Они отказываются от дополнительной нагрузки, работая строго отведённое время.
По мнению председателя Федерации профсоюзов Башкирии Гузель Мирошниченко, проблемы надо решать на уровне медицины всего региона, а не конкретной больницы. Кроме того, она отметила, что темы, поднятые профсоюзом «Действие» обсуждаются давно. Так, Федерация профсоюзов уже выносила на повестку дня вопрос об условиях труда медиков, об укомплектованности бригад и оплате труда работников.
С осуждением поступка профсоюза «Действие» выступил и член Общественной палаты республики Камиль Ганцев. Профессор БГМУ призвал врачей не поддаваться на провокации.