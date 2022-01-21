В Федерации профсоюзов Башкирии призывали к решению конфликта в ЦРБ Ишимбая путем переговоров

Вопросы надо решать комплексно и системно. К сожалению, за один день они не решатся. И касаются они не только станций медпомощи Ишимбайской ЦРБ, но и всей системы здравоохранения Башкирии. Нам всем надо консолидироваться и не расшатывать обстановку. Решать все вопросы конструктивно за столом переговоров.

Гузель Мирошниченко, председатель Федерации профсоюзов Республики Башкортостан