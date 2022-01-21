По сериалу «Игра в кальмара» создадут вселенную

Руководство стриминг-сервиса Netflix намекнуло пользователям на создание целой вселенной по популярному сериалу «Игра в кальмара». Тед Сарандос на одном из интервью уже официально подтвердил разработку 2 сезона.

Фото №1 - По сериалу «Игра в кальмара» создадут вселенную

«Игра в кальмара» - это популярный сериал на Netflix. По сюжету несколько людей помещают в игровое поле для выполнения жестоких заданий. Проигравшие умирают, а единственный победитель игры получает огромный выигрыш. 

За несколько месяцев «Игра в кальмара» стала самым популярным сериалом на Netflix.

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