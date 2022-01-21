Врачи Башкирии осудили провокации организации «Действие»

Тяжело всем, но работать надо. Призываю в это сложное для страны время не поддаваться на провокации и пойти на разговор с администрацией и решить вопрос. Когда все врачи на передовой, все врачи перетруждаются, перерабатывают, а в это время кто-то пытается устроить забастовку, наверное, это, в каком-то смысле, дезертирство. Все же помните, как Уфу завалило снегом. Это же не стало поводом для невыхода на работу для дворников, водителей снегоуборочных машин. Видя нагрузку, которая выпала на их долю, власти сами пришли к тому, чтобы повысить им зарплаты. Для этого совсем не нужно было выходить на забастовки и полностью блокировать жизнедеятельность целого города.

Камиль Ганцев, известный онколог, доктор медицинских наук