Врачи Башкирии осудили провокации организации «Действие»

Медицинское сообщество Башкирии с осуждением отнеслось к провокациям профсоюзной организации «Действие», которое стало инициатором «итальянской забастовки» в Ишимбайской ЦРБ. По словам врачей, такие действия могут негативно сказаться на пациентах. Медики прокомментировали действия организации в разговоре с корреспондентом ИА Башинформ. 

Фото №1 - Врачи Башкирии осудили провокации организации «Действие»

Известный онколог, доктор медицинских наук Камиль Ганцев призвал коллег из Ишимбая выйти на диалог.

Тяжело всем, но работать надо. Призываю в это сложное для страны время не поддаваться на провокации и пойти на разговор с администрацией и решить вопрос. Когда все врачи на передовой, все врачи перетруждаются, перерабатывают, а в это время кто-то пытается устроить забастовку, наверное, это, в каком-то смысле, дезертирство. Все же помните, как Уфу завалило снегом. Это же не стало поводом для невыхода на работу для дворников, водителей снегоуборочных машин. Видя нагрузку, которая выпала на их долю, власти сами пришли к тому, чтобы повысить им зарплаты. Для этого совсем не нужно было выходить на забастовки и полностью блокировать жизнедеятельность целого города.

Камиль Ганцев, известный онколог, доктор медицинских наук

Главный врач Бирской городской больницы Салават Рахматуллин считает, что коллеги пошли на крайнюю меру. Главный вопрос в том, что они сейчас начинают подводить других врачей. Если провалится работа скорой медицинской помощи, пострадает вся система, а в первую очередь люди, ведь помочь им будет просто некому. Поэтому такая позиция сотрудников скорой — нечестная по отношению к другим коллегам и обычным людям. По словам врача, любая забастовка запланирована в самое неподходящее время для подобного рода событий и это, конечно, удар под дых. По мнению Рахматуллина, в первую очередь нужно не слушатьбороться с основной проблемой и параллельно пытаться решать другие вопросы.

Всегда можно выйти на диалог. Самое главное в этой ситуации - убрать популистские высказывания и перейти к обсуждению предметных вопросов. Наш Минздрав на подобного рода события реагирует достаточно оперативно и принимает конкретные решения. Но есть вещи, которые Минздрав может сделать, и есть вещи, которые нужно обсуждать.

Салават Рахматуллин, главный врач Бирской городской больницы

Председатель Федерации профсоюзов Башкирии Гузель Мирошниченко призвала медиков к решению конфликтной ситуации со службой скорой медицинской помощи в Ишимбайской ЦРБ путем переговоров. По словам профсоюзного лидера, поднятые врачами вопросы известны и переговоры по их решению начались еще в прошлом году. Это вопросы оплаты труда, укомплектованности бригад скорой медицинской помощи, исчислению стажа работы, условиям труда работников и другие. Все их нужно решать комплексно,  системно, и не за один день. Это касается не только станции скорой медицинской помощи Ишимбайской ЦРБ, а в целом системы здравоохранения.

Мы прилагаем все усилия для решения этих вопросов конкретными действиями и в рамках правового поля, без ущемления чьих-то интересов. Нам нужно консолидироваться, не расшатывать обстановку, а решать все вопросы конструктивно за столом переговоров.

Гузель Мирошниченко, председатель Федерации профсоюзов Башкирии
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Это не первые заявление врачей касательно ситуации в Ишимбае. Ранее медицинское сообщество Башкирии уже осуждало профсоюз «Действие» за провокацию, сравнивая забастовку с дезертирством.

Напомним, несколько врачей Ишимбайской районной больницы заявили о начале с 4 февраля так называемой «итальянской забастовки» - работе строго по всем правилам и инструкциям. К примеру, медработники и водители могут отказаться выезжать на вызовы в неполных бригадах.  Врачи требуют прекратить сверхэксплуатацию труда. Организатор акции - профсоюз «Действие» из Ижевска, известный тем, что устраивает акции протеста по всей стране. Для встречи с трудовым коллективом больницы выехала первый заместитель министра здравоохранения республики Гульнара Зиннурова.

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