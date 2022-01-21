В Башкирии в пунктах вакцинации привились более 12 тысяч граждан старше 65

В Башкирии продолжают свою работу пункты вакцинации от коронавируса для пожилых. Вакцинацию прошли уже более 12 тысяч пациентов старше 65 лет.
Напомним, специализированные пункты вакцинации заработали в октябре 2021 года в рамках акции «Забота о пожилых». На данный момент в Башкирии работают 59 пунктов вакцинации для пожилых.
Например, в Туймазинском районе специализированный пункт вакцинации расположен в здании районного Совета ветеранов. В рамках акции «Забота о пожилых» прошел «Здоровый четверг». Каждую неделю в этот день граждане 65+ могут не только пройти процедуру вакцинации, но и побывать на лектории. Публичные выступления проводят ведущие специалисты в области медицины и надзора в сфере эпидемиологии. Накануне на прививку пришла 92-летняя Хания Талбутдинова. «Пожить еще хочется. Из-за этой заразы ни на улицу выйти, ни людей в дом пригласить», – поделилась пожилая женщина. Пункт начинает работать с 10 часов утра. Те, кто пришел поставить прививку сначала заполняют анкету и проходят осмотр у терапевта. Здесь используется двухкомпонентная вакцина «Спутник V», которая уже подтвердила свою эффективность и против нового штамма коронавируса «омикрон».
По словам туймазинских медиков, на сегодняшний день привилось около 80% местных жителей. Таким образом, в районе сократились случаи заболевания ковидом и смертности населения.
Для удобства маломобильных граждан предусмотрена помощь автоволонтеров, либо медики сами выезжают на дом к таким пациентам. По традиции каждому привившемуся вручают небольшие подарки: пакет с антисептиками, моющими средствами, медицинскими масками. Кроме того, вакцинированные автоматически становятся участниками еженедельного розыгрыша тонометра.
Специализированный пункт вакцинации для лиц 65+ в Уфе, расположенный на базе Народного университета третьего возраста, возобновит свою работу с 1 февраля. Записаться на вакцинацию и узнать адрес ближайшего пункта пожилые граждане могут через кол-центр «Наша забота» партии «Единая Россия» в будние дни с 09:00 до 18:00 по бесплатному номеру: 8 800 201 89 03.