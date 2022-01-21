В Башкирии в пунктах вакцинации привились более 12 тысяч граждан старше 65

Например, в Туймазинском районе специализированный пункт вакцинации расположен в здании районного Совета ветеранов. В рамках акции «Забота о пожилых» прошел «Здоровый четверг». Каждую неделю в этот день граждане 65+ могут не только пройти процедуру вакцинации, но и побывать на лектории. Публичные выступления проводят ведущие специалисты в области медицины и надзора в сфере эпидемиологии. Накануне на прививку пришла 92-летняя Хания Талбутдинова. «Пожить еще хочется. Из-за этой заразы ни на улицу выйти, ни людей в дом пригласить», – поделилась пожилая женщина. Пункт начинает работать с 10 часов утра. Те, кто пришел поставить прививку сначала заполняют анкету и проходят осмотр у терапевта. Здесь используется двухкомпонентная вакцина «Спутник V», которая уже подтвердила свою эффективность и против нового штамма коронавируса «омикрон».