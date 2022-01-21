Житель Башкирии 11 лет подвергал насилию дочерей и падчерицу

Суд установил, что с 2009 по 2020 года мужчина совершал сексуализированное насилие в отношении трёх маленьких дочерей и падчерицы. Девочкам тогда было от 4 до 13 лет. В 2018 году падчерица мужчины забеременела и родила ребёнка.

Об ужасном преступлении стало известно лишь в 2020 году после того, как две девочки обратили в полицию. При этом свою вину мужчина не признал. Суд, однако, приговорил его к 17 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Также его ограничили в свободе на 2 года. Приговор в законную силу пока не вступил.