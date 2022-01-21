Twitter запускает NFT-аватары для своих пользователей

В социальной сети Twitter запустили NFT-аватары для пользователей. Правда, функция будет доступна только тем, кто каждый месяц оплачивает подписку, которая доступна только в нескольких странах.

Фото №1 - Twitter запускает NFT-аватары для своих пользователей

Нововведением могут пользоваться только владельцы IPhone. Они должны связать свой аккаунт в социальной сети с криптокошельком, после чего им откроется выбор NFT-токенов для своей аватарки.

Отличаться от простых аватаров они будут своей формой. NFT-токены будут отображаться в виде шестиугольника, а обычные картинки так и останутся круглыми.

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