Twitter запускает NFT-аватары для своих пользователей

В социальной сети Twitter запустили NFT-аватары для пользователей. Правда, функция будет доступна только тем, кто каждый месяц оплачивает подписку, которая доступна только в нескольких странах.

Нововведением могут пользоваться только владельцы IPhone. Они должны связать свой аккаунт в социальной сети с криптокошельком, после чего им откроется выбор NFT-токенов для своей аватарки.