Twitter запускает NFT-аватары для своих пользователей

В социальной сети Twitter запустили NFT-аватары для пользователей. Правда, функция будет доступна только тем, кто каждый месяц оплачивает подписку, которая доступна только в нескольких странах.
Нововведением могут пользоваться только владельцы IPhone. Они должны связать свой аккаунт в социальной сети с криптокошельком, после чего им откроется выбор NFT-токенов для своей аватарки.
Отличаться от простых аватаров они будут своей формой. NFT-токены будут отображаться в виде шестиугольника, а обычные картинки так и останутся круглыми.