Ученым удалось создать карманный улавливатель коронавируса

Британские ученые создали детектор, который способен улавливать частицы коронавируса в воздухе, устройство можно закрепить на воротник. Пока что для обнаружения коронавируса, придется проводить ПЦР-тест материала,собранного за день.

Фото №1 - Ученым удалось создать карманный улавливатель коронавируса

Группа ученых предлагает использовать эти устройства для людей, которые работают в красной зоне и сфере обслуживания. Именно они наиболее подвержены столкновению с вирусом, хотя маски и соблюдение дистанции поможет не заразиться, но полную гарантию эти меры защиты не обеспечивают.

С помощью этого устройства мы можем обнаружить даже такие уровни SARS-CoV-2, которые намного ниже необходимых для заражения. Fresh Air Clip служит для раннего выявления случаев заражения, предупреждая людей о необходимости пройти тестирование или оставаться на карантине. Устройство помогает предотвратить распространение вируса, которое может произойти, когда у людей нет возможности вовремя узнать о контакте.

Кристал Годри Поллитт, автор проекта
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