Ученым удалось создать карманный улавливатель коронавируса

Британские ученые создали детектор, который способен улавливать частицы коронавируса в воздухе, устройство можно закрепить на воротник. Пока что для обнаружения коронавируса, придется проводить ПЦР-тест материала,собранного за день.
Группа ученых предлагает использовать эти устройства для людей, которые работают в красной зоне и сфере обслуживания. Именно они наиболее подвержены столкновению с вирусом, хотя маски и соблюдение дистанции поможет не заразиться, но полную гарантию эти меры защиты не обеспечивают.