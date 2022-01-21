В IPhone 13 обнаружили проблемы с экраном

Пользователи IPhone 13 обнаружили проблемы с экраном. в компанию Apple начали массово поступать жалобы о глюках, перезагрузках и розовых экранах в смартфонах. Инцидент бурно обсуждают в Twitter.

Apple не прокомментировала ситуацию с браком смартфонов. Сообщается, что розовый экран чаще всего появляется при открытии приложения «Фото» и съемке видео, а вот перезагрузиться смартфоны могут в любой момент. Оказалось, что подобная проблема возникает и у владельцев предыдущих моделей IPhone.