Какие налоги нужно заплатить владельцам авто в 2022 году

Специалисты рассказали о налогах для автомобилистов. В этом году водителям придется уплатить 4 вида налога. Подробнее о них расскажем в нашей статье.

Самый первый и понятный - транспортный налог. Он рассчитывается исходя из мощности автомобиля. Ее умножают на налоговую базу и время владения автомобилем. Правда, для автомобилей, которые стоят дороже 3 миллионов, сумму умножают на соответствующий коэффициент.

Водители, которые владеют автомобилями дороже 3 миллионов рублей, должны будут уплатить налог на роскошь. В этом году под эту категорию попадут даже китайские автомобили. В Госдуму внесли законопроект об изменении минимальной стоимости автомобиля для начисления налога.

Один из скрытых налогов - утилизационный сбор. Производители закладывают этот вид налога в стоимость автомобиля, поэтому его уплата ложиться на плечи покупателя. Каждый производитель должен заплатить 20000 рублей с реализованного легкового автомобиля. Платеж является разовым.