Медики Башкирии готовятся к волне «омикрона»

Соотношение «дельты» и «омикрона» пока 50 на 50, но эпидемиологи говорят, что скоро «омикрон» будет преобладать. В странах, где уже столкнулись с новым штаммом, анализ показывает, что «омикрон» протекает легче, в реанимацию пациенты попадают реже, но это в тех странах, где коллективный иммунитет достиг 80%.

Айгуль Галиева, заместитель главного врача по медицинской части клинико-диагностического центра в с. Зубово