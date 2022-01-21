Медики Башкирии готовятся к волне «омикрона»

В ковид-госпитали уже поступили первые пациенты с новым штаммом коронавирусной инфекции. Роста числа заболевших пока нет, но тенденция уже заметна, говорят врачи. Чего ждать от «омикрона» и что привнесла новая мутация в коронавирус?

Передать тепло, оказалось, можно даже сквозь латексные перчатки на руках, которыми сжимают ладонь дедушки. Многие пациенты отдали бы всё, чтобы, открыв глаза, увидеть не больничные, а родные стены. Многие так устают от бесконечной борьбы за жизнь, что готовы скинуть кислородную маску и отправиться умирать домой. Вот только даже перевернуться без помощи врачей у пациентов не получается.

Если в начале пандемии врачей из-за комбинезонов называли коронавтами, то теперь и пациенты словно в скафандрах. Эти шлемы – альтернатива кислородным маскам.

Это более щадящий метод, когда пациент получает нужную концентрацию в более мягком режиме.

Айгуль Галиева, заместитель главного врача по медицинской части клинико-диагностического центра в с. Зубово
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Врачи уже готовятся к увеличению количества больничных коек. Едва выдохнув после окончания четвертой волны, медики ждут пятую. Первые пациенты с новым штаммом «омикрон» уже поступили в ковид-госпитали республики.

Соотношение «дельты» и «омикрона» пока 50 на 50, но эпидемиологи говорят, что скоро «омикрон» будет преобладать. В странах, где уже столкнулись с новым штаммом, анализ показывает, что «омикрон» протекает легче, в реанимацию пациенты попадают реже, но это в тех странах, где коллективный иммунитет достиг 80%.

Айгуль Галиева, заместитель главного врача по медицинской части клинико-диагностического центра в с. Зубово

Пока в европейских странах статистика пугающе растет, российские власти еще готовятся к подобному развитию. Первыми зараженными были туристы, вернувшиеся из-за границы, но сейчас всё чаще обнаруживают подхвативших «омикрон» внутри страны. И контагиозность – способность заражать – у нового штамма в разы выше.

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Очень быстро размножается на слизистой верхних дыхательных путей, быстрее предшественников. Отсюда следует, что он и быстрее передается. Человек опасен уже в первые сутки, раньше, чем он начнет чувствовать недомогание.

Анна Попова, руководитель Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ

Опасность нового штамма в том, что он лучше «уходит» от иммунитета, чем «дельта». А значит, и число зараженных среди вакцинированных и переболевших может быть больше, чем во время прошлой волны.

У «дельты» количество контактных – 7 человек, у «омикрона» – до 27 чел, т.е. он более заразный, но течение болезни легкой и средней тяжести.

Регина Акмалова, представитель пресс-службы управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан

Это подтверждает и отсутствие всплеска смертности на фоне взрывного роста числа заразившихся в официальной статистике ЮАР. В отличие от прошлых штаммов, «омикрон» вызывает насморк и больше похож на простуду.

Там 65-75 процентов мутации, вирус сильно изменен. Ярко выраженная слабость, но отсутствует потеря обоняния. Очередная генерация указывает на то, что вирус искусственный.

Марсель Туйгунов, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии БГМУ

Это даёт надежду на то, что вирус встанет в один ряд с сезонным гриппом. Но сказать со стопроцентной уверенностью сейчас не берётся ни один специалист. Уж очень часто COVID-19 пугал своей непредсказуемостью.

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