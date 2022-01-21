Медики Башкирии готовятся к волне «омикрона»

В ковид-госпитали уже поступили первые пациенты с новым штаммом коронавирусной инфекции. Роста числа заболевших пока нет, но тенденция уже заметна, говорят врачи. Чего ждать от «омикрона» и что привнесла новая мутация в коронавирус?
Передать тепло, оказалось, можно даже сквозь латексные перчатки на руках, которыми сжимают ладонь дедушки. Многие пациенты отдали бы всё, чтобы, открыв глаза, увидеть не больничные, а родные стены. Многие так устают от бесконечной борьбы за жизнь, что готовы скинуть кислородную маску и отправиться умирать домой. Вот только даже перевернуться без помощи врачей у пациентов не получается.
Если в начале пандемии врачей из-за комбинезонов называли коронавтами, то теперь и пациенты словно в скафандрах. Эти шлемы – альтернатива кислородным маскам.
Врачи уже готовятся к увеличению количества больничных коек. Едва выдохнув после окончания четвертой волны, медики ждут пятую. Первые пациенты с новым штаммом «омикрон» уже поступили в ковид-госпитали республики.
Пока в европейских странах статистика пугающе растет, российские власти еще готовятся к подобному развитию. Первыми зараженными были туристы, вернувшиеся из-за границы, но сейчас всё чаще обнаруживают подхвативших «омикрон» внутри страны. И контагиозность – способность заражать – у нового штамма в разы выше.
Опасность нового штамма в том, что он лучше «уходит» от иммунитета, чем «дельта». А значит, и число зараженных среди вакцинированных и переболевших может быть больше, чем во время прошлой волны.
Это подтверждает и отсутствие всплеска смертности на фоне взрывного роста числа заразившихся в официальной статистике ЮАР. В отличие от прошлых штаммов, «омикрон» вызывает насморк и больше похож на простуду.
Это даёт надежду на то, что вирус встанет в один ряд с сезонным гриппом. Но сказать со стопроцентной уверенностью сейчас не берётся ни один специалист. Уж очень часто COVID-19 пугал своей непредсказуемостью.