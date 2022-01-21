В Башкирии показали работу предприятия-резидента ТОСЭР «Благовещенск»

Более 5 млрд рублей инвестиций и свыше 3 тысяч рабочих мест. Вот малая часть того, что на сегодня удалось реализовать, благодаря созданным в Башкортостане зонам ТОСЭР. Территории опережающего социально-экономического развития организованы в пяти моногородах. Одна из самых эффективных расположена в Благовещенске.
Производство на этом заводе началось раньше, чем появился, собственно, сам цех. Предприятие под Благовещенском уже второй год изготавливает железобетонные конструкции для сферы мостостроения. Выпуск продукции идет параллельно со строительством помещения. Его, к слову, возводят за счет выручки, в том числе благодаря преференциям от участия в программе ТОСЭР.
Территория опережающего развития дает своим резидентам стандартные льготы по налогу на прибыль и страховые взносы, а также отмену налога на имущество. Конечно, инвестора привлекло не только это, но и удобное транспортно-логистическое местоположение и уже имеющаяся на участке инфраструктура. Общий объём инвестиций Благовещенского завода МЖБК – свыше 300 млн рублей. Трудоустроены 239 человек. После расширения производства штат планируют увеличить. Средняя зарплата – около 40 тысяч рублей. Для приезжих организовали общежитие, а для местных рабочих – подвоз на служебном автобусе.
Статус ТОСЭР призван решить сразу несколько задач. Предпринимателям – предоставить более выгодные условия для ведения бизнеса. Ну а моногородам, которые во многом зависят от градообразующих предприятий, – снизить эту зависимость, привлекая инвестиции на создание новых предприятий и образования дополнительных рабочих мест.
ТОСЭР «Благовещенск» была создана в 2019 году и уже признана одной из лучших в республике. За эти короткие сроки здесь заработали 7 новых предприятий, последнее из которых было открыто в начале января при участии Главы Башкортостана. Еще 17 резидентов готовятся реализовать свои проекты.
Всего в Башкортостане действуют пять территорий опережающего социально-экономического развития. Самые первые были созданы в 2016-м в моногородах Белебей и Кумертау. Спустя 3 года список пополнили, помимо Благовещенска, Нефтекамск и Белорецк. Последним трем пришлось труднее всего, поскольку основной этап работы выпал на время пандемии.
По словам экспертов, ТОСЭР – это как подушка безопасности, которая позволяет смягчить удар даже в непростой экономической ситуации. В том же Благовещенске год назад закрылось одно из крупных предприятий, где трудились почти двести человек. Впрочем, почти все они без работы не остались, а были трудоустроены на новые предприятия, ставшие резидентами территории опережающего развития.