В Башкирии показали работу предприятия-резидента ТОСЭР «Благовещенск»

Более 5 млрд рублей инвестиций и свыше 3 тысяч рабочих мест. Вот малая часть того, что на сегодня удалось реализовать, благодаря созданным в Башкортостане зонам ТОСЭР. Территории опережающего социально-экономического развития организованы в пяти моногородах. Одна из самых эффективных расположена в Благовещенске.

Производство на этом заводе началось раньше, чем появился, собственно, сам цех. Предприятие под Благовещенском уже второй год изготавливает железобетонные конструкции для сферы мостостроения. Выпуск продукции идет параллельно со строительством помещения. Его, к слову, возводят за счет выручки, в том числе благодаря преференциям от участия в программе ТОСЭР.

То, что в Благовещенске реализуется программа ТОСЭР, безусловно, сказалось на том, что мы выбрали именно Благовещенск. Это благоприятно сказывается на нашем налогообложении, соответственно, освободившиеся денежные средства мы можем направить на развитие нашего производства. Вадим Кондрасюк, технический директор Благовещенского завода МЖБК

Территория опережающего развития дает своим резидентам стандартные льготы по налогу на прибыль и страховые взносы, а также отмену налога на имущество. Конечно, инвестора привлекло не только это, но и удобное транспортно-логистическое местоположение и уже имеющаяся на участке инфраструктура. Общий объём инвестиций Благовещенского завода МЖБК – свыше 300 млн рублей. Трудоустроены 239 человек. После расширения производства штат планируют увеличить. Средняя зарплата – около 40 тысяч рублей. Для приезжих организовали общежитие, а для местных рабочих – подвоз на служебном автобусе.

Статус ТОСЭР призван решить сразу несколько задач. Предпринимателям – предоставить более выгодные условия для ведения бизнеса. Ну а моногородам, которые во многом зависят от градообразующих предприятий, – снизить эту зависимость, привлекая инвестиции на создание новых предприятий и образования дополнительных рабочих мест.

ТОСЭР «Благовещенск» была создана в 2019 году и уже признана одной из лучших в республике. За эти короткие сроки здесь заработали 7 новых предприятий, последнее из которых было открыто в начале января при участии Главы Башкортостана. Еще 17 резидентов готовятся реализовать свои проекты.

Мы видим рост развития промышленности, но есть и другая сторона: активно развивается городская среда, комфортная для жизни населения, и развитие предпринимательства, т.е. сферы услуг, питания – показатели тоже растут, благодаря, конечно, зоне ТОСЭР. Порядка 1,6 млрд рублей уже вложено инвестиций, создано 619 рабочих мест. Анна Карабанова, заместитель главы администрации Благовещенского района

Всего в Башкортостане действуют пять территорий опережающего социально-экономического развития. Самые первые были созданы в 2016-м в моногородах Белебей и Кумертау. Спустя 3 года список пополнили, помимо Благовещенска, Нефтекамск и Белорецк. Последним трем пришлось труднее всего, поскольку основной этап работы выпал на время пандемии.

На сегодня в реестр резидентов ТОСЭР включена 101 компания. Здесь мы в лидерах по количеству привлеченных резидентов среди субъектов страны и занимаем второе место. Наши резиденты планируют вложить в экономику региона более 52 млрд рублей и создать более 8 тысяч рабочих мест. Екатерина Кликунова, заместитель министра экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан