В Башкирии подорожали продукты питания и бензин

Цены на продукты снова «штормит». Наибольший рост стоимости показали растительные масла, зерновые культуры и молочная продукция. Помимо этого, взлетели в цене овощи и мясо – из-за неурожая, подорожания удобрений, сырья и упаковки. В прошлом году инфляция в республике, по официальным данным, достигла 7,8%. Этот показатель стал самым высоким с 2015-го. Как уфимцы переживают рост цен?
После знакомства с новыми ценниками продукты, которые раньше не глядя клали в корзину, теперь нередко оставляют на полке – не по карману. Приходится выбирать что-нибудь подешевле. Особенно тяжело увеличение стоимости переносят пенсионеры. В целом цена минимального набора продуктов за последние 12 месяцев выросла аж на 20%. Особо резкий скачок произошёл в предновогодние праздники, говорят сотрудники магазинов.
С такими ценами даже обычная жареная говядина для кого-то превратилась в почти недоступный деликатес. Она, конечно, и раньше не была дешевой, но в прошлом году ценники на мясо «бодались» особенно резво. За прошедшие 12 месяцев стоимость говядины выросла на 11%, свинины и баранины – на 17%. Однако, пожалуй, больнее всего по бюджету ударил рост цен на продукты первой необходимости: муку, хлеб, макароны и молочку.
Наравне со стоимостью продуктов в республике растут и цены на топливо. Только за прошлый год стоимость бензина и дизеля выросла на 8,2 процента. Например, если в конце 2020 года литр 95-го стоил 45 рублей 15 копеек, то сегодня, согласно ценам на табло, за тот же литр водителям придётся заплатить уже 49 рублей 75 копеек. В начале января повысили цены на бензин сразу две крупные сети. Вот только увеличение стоимости топлива бьет, помимо рядовых автомобилистов, и по сельхозпроизводителям. А это, в свою очередь, тянет за собой подорожание и других товаров. Однако помимо цены на бензин, есть и множество других факторов, влияющих на конечную стоимость продуктов.
Но не всё так плохо. Например, на прошлой неделе снизилась стоимость некоторых базовых продуктов и даже замедлился рост цен на овощи. Уже вторую неделю подряд дешевеют яйца и мясо птицы. Сбить темпы роста цен в этом году поручил и Владимир Путин. Власти могут изменить закон о торговле для сдерживания инфляции. А что касается овощей, то в силу сезонности этой продукции ожидать снижения стоимости, по мнению специалистов, можно только при новом урожае.