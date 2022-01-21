В Башкирии подорожали продукты питания и бензин

Цены на продукты снова «штормит». Наибольший рост стоимости показали растительные масла, зерновые культуры и молочная продукция. Помимо этого, взлетели в цене овощи и мясо – из-за неурожая, подорожания удобрений, сырья и упаковки. В прошлом году инфляция в республике, по официальным данным, достигла 7,8%. Этот показатель стал самым высоким с 2015-го. Как уфимцы переживают рост цен?

После знакомства с новыми ценниками продукты, которые раньше не глядя клали в корзину, теперь нередко оставляют на полке – не по карману. Приходится выбирать что-нибудь подешевле. Особенно тяжело увеличение стоимости переносят пенсионеры. В целом цена минимального набора продуктов за последние 12 месяцев выросла аж на 20%. Особо резкий скачок произошёл в предновогодние праздники, говорят сотрудники магазинов.

Покупательская способность снизилась, люди смотрят на цены, берут товары первой необходимости, стараются не шиковать. Регина Гайнуллина, менеджер магазина

С такими ценами даже обычная жареная говядина для кого-то превратилась в почти недоступный деликатес. Она, конечно, и раньше не была дешевой, но в прошлом году ценники на мясо «бодались» особенно резво. За прошедшие 12 месяцев стоимость говядины выросла на 11%, свинины и баранины – на 17%. Однако, пожалуй, больнее всего по бюджету ударил рост цен на продукты первой необходимости: муку, хлеб, макароны и молочку.

Инфляция по республике в 2021 году составила 8,7%, что выше показателя 202 года. Лидерами роста стали капуста, картофель, свекла, чеснок. Венера Гайнанова, начальник отдела статистики цен и финансов Башкортостанстата

Наравне со стоимостью продуктов в республике растут и цены на топливо. Только за прошлый год стоимость бензина и дизеля выросла на 8,2 процента. Например, если в конце 2020 года литр 95-го стоил 45 рублей 15 копеек, то сегодня, согласно ценам на табло, за тот же литр водителям придётся заплатить уже 49 рублей 75 копеек. В начале января повысили цены на бензин сразу две крупные сети. Вот только увеличение стоимости топлива бьет, помимо рядовых автомобилистов, и по сельхозпроизводителям. А это, в свою очередь, тянет за собой подорожание и других товаров. Однако помимо цены на бензин, есть и множество других факторов, влияющих на конечную стоимость продуктов.

Первое, конечно, пандемия. В начале года возник дефицит: овощи прошлого урожая закончились, а новые пришли позже. Кроме того, пандемия ограничила передвижение людей. Алексей Гусев, министр торговли и услуг Республики Башкортостан