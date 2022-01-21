В Башкирии в День инженерных войск показали учения военной части

И понтонный мост за короткое время соорудят, и мину обезвредят, а при необходимости могут взять штурмом здание. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают военнослужащие инженерных войск России. Одна из таких частей дислоцируется на территории нашей республики, рядом с посёлком Алкино-2.

Экипаж инженерной машины разграждения таким огненным препятствием не удивишь. Один проход – и дорога расчищена. Следом идут штурмовики. По легенде, террористы заняли населенный пункт и организовали оборону, закрепившись в одном из жилых домов. Большая вероятность, что при подходе к зданию и внутри расставлены всевозможные растяжки и взрывные устройства. Поэтому работает инженерно-штурмовое подразделение.

Пути подхода к зданию преграждает еще один искусственный барьер. Командир отряда принимает решение использовать многофункциональный робототехнический комплекс разминирования «Уран-6», оснащенный ротируемым хватом. Установка управляется с дистанционного пульта.

Начинается штурм самого здания. Для защиты от пуль и осколков личный состав экипирован специальными бронекомплектами. Они способны уберечь грудь и спину от пуль снайперской винтовки СВД с расстояния 5 метров. Дополнительная защита – бронещит весом 40 килограммов, а моргающие на нём фонари используются больше как отвлекающий противника элемент. После захвата здания в работу вновь вступает робототехнический комплекс «Уран-6», но уже оснащенный тралом.

Он протраливает землю и воздействует на взрывчатые вещества, заставляя их сдетонировать. Робот полностью находится на дистанционном управлении и позволяет оператору находиться на безопасном расстоянии до одного километра. В центральном военном округе они появились недавно, мы первые испытатели данных роботов. Сергей Аврамков, командир взвода разминирования

Современная техника, тем более роботизированная – это хорошо, но без четвероногих в их деле не обойтись. Собачий нос – лучший анализатор запахов при поиске взрывчатых веществ, говорит Виталий Белюшин. В очередной раз немецкая овчарка по кличке Дана со своей работой справилась на отлично.

Обнаружение и поиск взрывчатых веществ, взрывчатых устройств, обозначают тротил, пластит, гексоген. Разбирается хорошо, натренирована достаточно хорошо, я с ней с 2019 года. Виталий Белюшин, вожатый служебных собак

А это уже прохождение штурмовой полосы. Тренировки здесь проходят 2-3 раза в неделю. Препятствия специально разработали для инженерных войск примерно два года назад, когда вновь были созданы штурмовые подразделения.

Начиная с Великой Отечественной были штурмовые войска, просто об этом особо не распространялись, именно инженерные штурмовые, которые шли первые, разминировали минные поля, после чего шла уже пехота в наступление, шли танки, пехота и так далее. Вадим Гуляев, командир взвода управляемого минирования

Не только в реальных условиях отрабатывают свои навыки военнослужащие. Большую помощь в подготовке бойцов оказывают современные тренажеры. Например, здесь обучаются управлению инженерной машиной разграждения.

Как и в кабине настоящей бронированной гусеничной машины, механик-водитель чувствует все кочки и ухабы. Цена ошибки здесь, конечно, не так высока, как в реальном бою, но ответственности не меньше. Умный тренажер фиксирует малейшую помарку и отклонение от заданного маршрута.