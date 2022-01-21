В Уфе состоялись контрольные заезды мотогонщиков перед чемпионатом Суперлиги

Сегодня на уфимском стадионе «Строитель» состоялись контрольные заезды участников командного чемпионата Суперлиги по мотогонкам на льду. Мероприятием в столице республики заинтересовались даже европейские журналисты. Они приехали посмотреть, как готовятся к соревнованиям россияне – лидеры мирового мотоспорта. После первых двух этапов гонщики команды «Башкортостан» уступают только тольяттинцам.

Самая горячая пора у спортсменов. За несколько дней до начала соревнований гонщики проверяют исправность мотоцикла. Работа с техникой почти что ювелирная. Каждый шип, любая гайка должны быть на своем месте. Никита Тарасов и Динар Валеев едва ли не ночуют в этих помещениях. Вот уже несколько дней со стадиона они уходят в числе последних.

За один день вчера собрали все, сделали.  Поэтому  так  долго находились, чтобы доделать до конца, и то не доделали. Пришел с утра пораньше, остался час до тренировки, а я не собрал еще.

Никита Тарасов, участник чемпионата Суперлиги России по мотогонкам на льду
Фото №1 - В Уфе состоялись контрольные заезды мотогонщиков перед чемпионатом Суперлиги

Как правило, на подхвате инженеры-техники. Новому чемпиону страны Никите Богданову в этом плане повезло: готовить мотоцикл к стартам ему помогает родной отец. Михаил Богданов и сам в прошлом призер российских и международных соревнований. Несколько дней назад спортсмен победил в квалификации чемпионата мира в Швеции. Сейчас намерен помочь уфимской команде догнать лидеров соревнований – команду Тольятти.

Год прошел, опыта набрался, стал взрослее, с холодной головой подхожу к соревнованиям, и все получается.

Никита Богданов, чемпион России по мотогонкам на льду-2022

Действующий чемпион мира Динар Валеев только оправился от травмы. По сути, предстоящие соревнования – это его первый выезд в сезоне. Он пропустил этап в командных гонках и розыгрыш личного чемпионата страны.

БАШКОРТТАР-БСТ

Парни отъездили уже полсезона, а у меня началось все заново, все с нуля. Когда на мототехнике не сидишь, ты помнишь это все, но все равно отвыкаешь.

Динар Валеев, чемпион мира по мотогонкам на льду, участник чемпионата Суперлиги России по мотогонкам на льду

Первыми уфимский лед опробовали хозяева – команда «Башкортостан».

Команда готова, будем бороться. На первых двух этапах мы выступали в ослабленном составе. Динар Валеев на учебно-тренировочных сборах получил травму. Сейчас в полном составе.

Николай Красников, многократный чемпион мира по мотогонкам на льду, участник чемпионата Суперлиги России

Иван Чичков не стал участвовать по семейным обстоятельствам. Вместо него Евгений Шаров. Но я думаю, в Уфе мы постараемся наверстать упущенное. Вся борьба впереди.

Раис Мустафин, старший тренер сборной Республики Башкортостан по мотогонкам на льду

За ходом контрольных заездов наблюдали и журналисты из Нидерландов. Йеспер Велдхайзен и Харм Зингер много лет работают в этом виде спорта и стараются не пропускать крупные соревнования по мотогонкам.

Мы постоянно ездим на соревнования по мотогонкам в Европе. И вот сейчас добрались до России. Две недели назад были в Тольятти. Сейчас в Уфе. А в марте поедем в Шадринск, и ожидаем увидеть хорошие гонки.

Йеспер Велдхайзен, спортивный журналист /Нидерланды/

На 3 и 4 этапе Суперлиги в Уфе выступят команды из Тольятти, Шадринска, Каменска-Уральского, Уфы и Кумертау. Соревнования пройдут 22 и 23 января. Заполненность трибун составит не выше 70 процентов. А пройдут соревнования с соблюдением всех санитарных норм.

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