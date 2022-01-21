В Уфе состоялись контрольные заезды мотогонщиков перед чемпионатом Суперлиги

Парни отъездили уже полсезона, а у меня началось все заново, все с нуля. Когда на мототехнике не сидишь, ты помнишь это все, но все равно отвыкаешь.

Динар Валеев, чемпион мира по мотогонкам на льду, участник чемпионата Суперлиги России по мотогонкам на льду