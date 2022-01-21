В Уфе состоялись контрольные заезды мотогонщиков перед чемпионатом Суперлиги

Сегодня на уфимском стадионе «Строитель» состоялись контрольные заезды участников командного чемпионата Суперлиги по мотогонкам на льду. Мероприятием в столице республики заинтересовались даже европейские журналисты. Они приехали посмотреть, как готовятся к соревнованиям россияне – лидеры мирового мотоспорта. После первых двух этапов гонщики команды «Башкортостан» уступают только тольяттинцам.
Самая горячая пора у спортсменов. За несколько дней до начала соревнований гонщики проверяют исправность мотоцикла. Работа с техникой почти что ювелирная. Каждый шип, любая гайка должны быть на своем месте. Никита Тарасов и Динар Валеев едва ли не ночуют в этих помещениях. Вот уже несколько дней со стадиона они уходят в числе последних.
Как правило, на подхвате инженеры-техники. Новому чемпиону страны Никите Богданову в этом плане повезло: готовить мотоцикл к стартам ему помогает родной отец. Михаил Богданов и сам в прошлом призер российских и международных соревнований. Несколько дней назад спортсмен победил в квалификации чемпионата мира в Швеции. Сейчас намерен помочь уфимской команде догнать лидеров соревнований – команду Тольятти.
Действующий чемпион мира Динар Валеев только оправился от травмы. По сути, предстоящие соревнования – это его первый выезд в сезоне. Он пропустил этап в командных гонках и розыгрыш личного чемпионата страны.
Первыми уфимский лед опробовали хозяева – команда «Башкортостан».
За ходом контрольных заездов наблюдали и журналисты из Нидерландов. Йеспер Велдхайзен и Харм Зингер много лет работают в этом виде спорта и стараются не пропускать крупные соревнования по мотогонкам.
На 3 и 4 этапе Суперлиги в Уфе выступят команды из Тольятти, Шадринска, Каменска-Уральского, Уфы и Кумертау. Соревнования пройдут 22 и 23 января. Заполненность трибун составит не выше 70 процентов. А пройдут соревнования с соблюдением всех санитарных норм.