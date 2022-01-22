В Уфе 22 и 23 января пройдут очередные сельскохозяйственные ярмарки

Работать ярмарки будут с 10 утра до 16 часов. В субботу, 22 января, ярмарка состоится в Демском районе города на участке дороги вдоль ул. Правды от ул. Таллинской до ул. Ухтомского. В Октябрьском районе в этот день ярмарка будет организована на площади возле Дворца Спорта на ул. Р. Зорге.