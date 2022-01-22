В Башкирии с начала года зарегистрирован 301 пожар

В Башкирии, по данным Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям, с начала 2022 года зарегистрирован уже 301 пожар. В них погибло 10 человек.

Более 90% всех пожаров по-прежнему происходят в частных жилых домах и различных надворных постройках. В Госкомитете пояснили, что основными причинами пожаров являются неосторожное обращение с огнем, в том числе и в нетрезвом состоянии. Также в холодное время года пожары происходят из-за нарушения правил устройства и эксплуатации различного электрического оборудования.