В России коронавирус выявлен у 57 212 человек за эти сутки

В России фиксируется значительный рост выявленных случаев коронавируса в течение суток. По последним данным на 22 января, в стране зарегистрировали 57 212 фактов болезни за эти 24 часа.

Сообщается, что общее количество зарегистрированных случаев коронавируса по всей стране сегодня составляет 11 044 986 фактов. Также отмечено 681 смертей за сутки. Всего от коронавируса в России скончались 325 433 граждан.