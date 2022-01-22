В России коронавирус выявлен у 57 212 человек за эти сутки

В России фиксируется значительный рост выявленных случаев коронавируса в течение суток. По последним данным на 22 января, в стране зарегистрировали 57 212 фактов болезни за эти 24 часа.

Фото №1 - В России коронавирус выявлен у 57 212 человек за эти сутки

Сообщается, что общее количество зарегистрированных случаев коронавируса по всей стране сегодня составляет 11 044 986 фактов. Также отмечено 681 смертей за сутки. Всего от коронавируса в России скончались 325 433 граждан.

Из общего числа заболевших за время пандемии было выписано по выздоровлению 10 000 577 человек, в том числе за сутки – 25 525.

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