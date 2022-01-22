Радий Хабиров рассказал о закупке оборудования для помощи онкобольным

Он позволяет проводить с высокой точностью самые сложные процедуры, снижать лучевую нагрузку на пациента и медиков. У нас в Башкортостане два таких комплекса, оба установлены и работают в Республиканском клиническом онкодиспансере с февраля 2021 года. За это время врачи провели на них более 18 000 лечебных процедур. Аппараты эти, без преувеличения, уникальные.

Радий Хабиров, Глава РБ