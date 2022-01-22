Радий Хабиров рассказал о закупке оборудования для помощи онкобольным

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о покупке оборудования и обучении персонала в корпусе Республиканского клинического онкологического диспансера. Сейчас медучреждение оснащено современным высокотехнологичным оборудованием, но работа на этом еще не завершена.
Сейчас в числе прочего в онкодиспансере имеется высокоэнергетический ускоритель для лучевой терапии.
По словам Радия Хабирова, в 2019-2021 годах на борьбу с онкологическими заболеваниями в Башкирии было направлено уже 4,3 миллиарда рублей, в том числе 2,9 миллиардов рублей было получено из федерального бюджета. Также глава Башкирии отметил, что и в этом году будет продолжена работа по закупке специализированного оборудования.