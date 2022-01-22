В Башкирии за сутки коронавирус подтвердили у 307 граждан

В Башкирии снова отмечается рост выявляемых каждый день случаев коронавируса. За последние сутки Covid-19 подтвердили у 307 граждан, сообщает республиканский оперштаб.

Фото №1 - В Башкирии за сутки коронавирус подтвердили у 307 граждан

Таким образом, общее число всех зарегистрированных в регионе фактов заболевания достигло 126 937. При этом 117 967 человек излечились от болезни, в том числе 225 пациентов выписано по выздоровлению за последние сутки.

Однако за сутки было зафиксировано и 10 фактов смерти от коронавируса. Всего в Башкирии за период пандемии от заболевания скончались уже 4 630 человек.

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