В Башкирии за сутки коронавирус подтвердили у 307 граждан

В Башкирии снова отмечается рост выявляемых каждый день случаев коронавируса. За последние сутки Covid-19 подтвердили у 307 граждан, сообщает республиканский оперштаб.

Таким образом, общее число всех зарегистрированных в регионе фактов заболевания достигло 126 937. При этом 117 967 человек излечились от болезни, в том числе 225 пациентов выписано по выздоровлению за последние сутки.