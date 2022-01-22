В администрации Уфы рассказали, когда закончатся перебои с горячей водой в домах

В Уфе в 25 многоквартирных домах были зафиксированы перебои с горячим водоснабжением. В городской администрации рассказали, когда будет решена эта проблема.
Мэрия сообщает, что в 25 домах Орджоникидзевского района на 17 января имели перебои с горячей водой. Сейчас проведены работы в 22 многоквартирных домах. В ходе работ была выполнена прочистка пластин теплообменников ИТП.
В итоге осталось завершить прочистку в домах №36 и №36/1 на ул. Блюхера, а также в доме №105 на пр. Октября. Планируется, что все эти работы должны были завершить к обеду 22 января.
Фото: пресс-служба администрации Уфы