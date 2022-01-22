Жители Уфы сэкономили на отоплении в октябре-декабре 353 миллиона рублей

В Уфе в 2021 году за период с октября по декабрь жители города смогли сэкономить на отоплении значительную сумму - 353 миллиона рублей. Таков показатель в сравнении с этим же периодом 2020 года.

По информации мэрии Уфы, снижения сумм в квитанциях на сумму около 130 миллионов рублей удалось получить благодаря теплой погоде. Декабрь 2021 года оказался на 4 градуса теплее этого же месяца, но в 2020 году. Еще 223 миллиона были сэкономлены после предпринятых коммунальными службами и властями мер по энергосбережению, а также проведенной оптимизации расчетов.

В ходе подготовки к отопительному сезону помимо стандартных работ прошла также и ревизия площадей 4500 МКД. Эта ревизия позволила устранить неточности и образовавшиеся ошибки в базе расчетов начислений за теплоснабжение в 900 домах. Общая их площадь составила примерно 100 000 квадратных метров.

Около 500 общедомовых приборов учета прошли проверку, 345 индивидуальных тепловых пунктов были отремонтированы и прошли наладку. Также при подготовке к зиме было отрегулировано и заменено порядка100 тысяч единиц запорной арматуры, в 3,2 многоэтажных домах завершили ревизию дроссельных устройств. Помимо перечисленного, 132 километра трубопроводов получили теплоизоляцию, что также немаловажно в отопительный период. Ремонту были подвержены 2 000 погонных метров труб, которые были заметно изношены.

Перед наступлением отопительного периода были оснащены системой «верхнего уровня» общедомовые приборы учета. Такая система позволяет вовремя оповестить о неисправностях и утечках теплоносителя, а значит – предотвратить аварию.

Проведенный анализ показал, что теплоизоляция труб и ремонт подъездов с заменой окон и установкой тамбурных дверей обеспечивают экономию тепла на уровне 5%, а внедрение «верхнего уровня» показаний приборов учета и своевременное устранение неисправностей экономит еще 7%. Ревизия дроссельных устройств снижает платежи на 10%, но наибольшую экономию в 37% дает ремонт и правильная настройка работы индивидуальных тепловых пунктов. Также следует отметить, что система «верхнего уровня» с начала отопительного сезона позволила выявить 5691 нештатную ситуацию в системах отопления многоквартирных домов, 95% которых было устранено в течение суток. Каждая из этих проблем могла привести к завышенным суммам в платежках. Аскар Баталов, начальник Управления по обеспечению жизнедеятельности Уфы