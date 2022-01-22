В Уфе задержали мужчину, который на днях напал на пенсионерку с ножом

В Уфе 19 января на пенсионерку на ул. Менделеева напал неизвестный мужчина с ножом, пытаясь отнять ее сумку. Этот момент попал на камеры. Женщину доставили в больницу.

Фото №1 - В Уфе задержали мужчину, который на днях напал на пенсионерку с ножом

В МВД по Башкирии сообщили, что мужчину удалось найти и задержать. С помощью камер видеонаблюдения правоохранители выстроили маршрут предполагаемого преступника и в итоге пришли к одной из многоэтажек. Вскоре была установлена и квартира, в которой мог находиться злоумышленник. Так и было. Мужчина проживал именно в этой квартире, заселившись туда после освобождения из тюрьмы.

Ранее 30-летний злоумышленник был судим за совершение убийства, кражи, за умышленное уничтожение чужого имущества, а также неоднократно привлекался к административной ответственности. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело. Злоумышленник задержан.

Пресс-служба МВД по РБ

Фото: пресс-служба МВД по РБ

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