В Уфе в ДТП с двумя авто пострадала семилетняя девочка

В Уфе днем 21 января было совершено дорожно-транспортное происшествие, которое привело к травмированию семилетней девочки. Она находилась в одном из автомобилей, столкнувшихся в Кировском районе города.

По данным ГИБДД по Уфе, ДТП произошло во втором часу дня. Mitsubishi Outlander, управляемая 62-летним мужчиной, двигалась по ул. Ленина в сторону ул. Достоевского. Вскоре автомобиль столкнулся с попутно движущимся Lexus RX 300.

Девочка находилась как раз во втором автомобиле. Ребенка госпитализировали с места происшествия.