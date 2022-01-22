В Башкирии 31 января запустят «Западный экспресс» по маршруту Уфа-Приютово

В Башкирии 31 января запустят первый рейс Уфа-Приютово электропоезда ЭП2Д «Западный экспресс». Он стартует с железнодорожного вокзала на станции Уфа.

Экспресс сможет курсировать по этому маршруту каждый день. Длительность пути составит 2 часа и 58 минут. Выезд из Уфы назначат на 18:58 по местному времени. Обратный маршрут стартует 1 февраля в 05:54 из Приютово.