Жительница Башкирии в надежде купить бассейн потеряла 25 тысяч рублей

Женщина из Нефтекамска нашла в соцсетях объявление о продаже бассейна и решила его приобрести. Но товар потерпевшая так и не получила.
С заявлением женщина обратилась в полицию. Сотрудникам правоохранительных органов 31-летняя горожанка рассказала, что во время беседы с продавцом он попросил ее перейти по некой ссылке, чтобы совершить оплату. В итоге со счета гражданки было списано 25 000 рублей, но товар так и не пришел.
В МВД вновь просят граждан быть внимательными при общении с незнакомыми людьми и не переводить денег. Также жителей Башкирии просят не переходить по незнакомым ссылкам и не совершать покупки на различных подозрительных сайтах.