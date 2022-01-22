Жительница Башкирии в надежде купить бассейн потеряла 25 тысяч рублей

Женщина из Нефтекамска нашла в соцсетях объявление о продаже бассейна и решила его приобрести. Но товар потерпевшая так и не получила.

С заявлением женщина обратилась в полицию. Сотрудникам правоохранительных органов 31-летняя горожанка рассказала, что во время беседы с продавцом он попросил ее перейти по некой ссылке, чтобы совершить оплату. В итоге со счета гражданки было списано 25 000 рублей, но товар так и не пришел.