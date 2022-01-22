В Башкирии в 2022 году ремонт электроснабжения проведут в 68 многоквартирных домах

В Башкирии ремонт систем электроснабжения в 2022 году, по информации пресс-службы МинЖКХ РБ, затронет 68 многоквартирных домов. Известно, что именно будет отремонтировано во время выполнения работ.

Работы будут проведены с учетом требований соответствующего «Закона об энергосбережении» №261-ФЗ. Проводить работу может только тот подрядчик, кто имеет допуск.

Среди инженерных систем многоквартирного дома важной для собственников жилья является система электроснабжения. Помимо того, что внутридомовые электросети должны работать бесперебойно, выдерживая всё возрастающие на них нагрузки, огромное значение имеет возможность понизить издержки на электроэнергию в доме. Пресс-служба МинЖКХ РБ

При выполнении ремонта в 68 домах республики заменят электрические сети для питания электрооборудования лифтов и электрооборудования для обеспечения работы инженерных систем, распределительные устройства, распределительные и групповые щиты, внутридомовые разводящие магистрали и стояки освещения.