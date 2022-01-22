В Башкирии в 2022 году ремонт электроснабжения проведут в 68 многоквартирных домах

В Башкирии ремонт систем электроснабжения в 2022 году, по информации пресс-службы МинЖКХ РБ, затронет 68 многоквартирных домов. Известно, что именно будет отремонтировано во время выполнения работ.
Работы будут проведены с учетом требований соответствующего «Закона об энергосбережении» №261-ФЗ. Проводить работу может только тот подрядчик, кто имеет допуск.
При выполнении ремонта в 68 домах республики заменят электрические сети для питания электрооборудования лифтов и электрооборудования для обеспечения работы инженерных систем, распределительные устройства, распределительные и групповые щиты, внутридомовые разводящие магистрали и стояки освещения.
Также запланирована замена этажных распределительных щитов на каждом этаже с заменой автоматических выключателей согласно номинальной нагрузке и возможностью установки счётчика для каждой квартиры и замена осветительных приборов на антивандальные, светодиодные светильники.