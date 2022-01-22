В Башкирии похолодает местами до -28 градусов

Синоптики Башкирии предупреждают о морозе в ночное время. Местами температура воздуха может опуститься до -28 градусов.
В республике 23 января ветер ожидается слабым. Осадков, которые на днях накрыли весь регион, пока не ожидается. Температура воздуха в дневное время в среднем составит от -9 до -14 градусов. Ночью прогнозируют от -15 до -10 градусов, но местами до -23, -28.
Весь следующий день, 24 января, прогнозируется такая же погода, как и в воскресенье. Осадков не ожидается, как и понижения или повышения температуры воздуха.