В парке «Кашкадан» в Уфе появились сани для детей с ОВЗ

Каток для всех. Чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья смогли покататься на льду, в парке «Кашкадан» придумали специальные сани, которые сотрудники собрали из подручных средств.

Две пары лезвий от коньков, доски, смекалка, немного свободного времени – и сани готовы. Теперь дети с ограниченными возможностями здоровья тоже могут ощутить встречный ветер, рассекая по льду. А чтобы не выпасть из кресла, предусмотрены ремни безопасности.

Мы сделали эти сани, чтобы не только обычные дети катались на коньках, но и все дети были рады и довольны, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья. Булат Сарваров, заместитель руководителя катка в парке «Кашкадан»

Ильмира Аджиниязова приехала на каток с дочками. У старшей Амалии проблемы со слухом, с детства носит усиливающий звуки аппарат. Чтобы не столкнуться с другими детьми, решили прокатить на новых санях. Сотрудники катка помогли девочки ощутить все прелести скольжения по льду.

Очень интересную штучку увидели. Амалия у нас любит зиму. Интересно было покататься. Очень удобная штука для детей, которые не умеют кататься. Ильмира Аджиниязова, жительница г. Уфы

Понравилось кататься, удобно и красиво. Я люблю каток. Но каждый день не получается ходить, времени мало. В этом году мы в первый раз пришли. Амалия Аджиниязова

Сюрпризом для отдыхающих стало выступление фигуристки Яны Кодесниковой. Кандидат в мастера спорта сама впервые встала на коньки именно на льду в парке «Кашкадан». Тогда ей было всего три года. Теперь она сама обучает детей ледовому искусству.

Я советую отдать своих детей в спорт, потому что он воспитывает человека. Здоровье – самое главное. Я советую фигурное катание. Это полезно. Даже просто покататься – большой плюс. Яна Кодесникова, кандидат в мастера спорта по фигурному катанию