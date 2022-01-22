В парке «Кашкадан» в Уфе появились сани для детей с ОВЗ

Каток для всех. Чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья смогли покататься на льду, в парке «Кашкадан» придумали специальные сани, которые сотрудники собрали из подручных средств.
Две пары лезвий от коньков, доски, смекалка, немного свободного времени – и сани готовы. Теперь дети с ограниченными возможностями здоровья тоже могут ощутить встречный ветер, рассекая по льду. А чтобы не выпасть из кресла, предусмотрены ремни безопасности.
Ильмира Аджиниязова приехала на каток с дочками. У старшей Амалии проблемы со слухом, с детства носит усиливающий звуки аппарат. Чтобы не столкнуться с другими детьми, решили прокатить на новых санях. Сотрудники катка помогли девочки ощутить все прелести скольжения по льду.
Сюрпризом для отдыхающих стало выступление фигуристки Яны Кодесниковой. Кандидат в мастера спорта сама впервые встала на коньки именно на льду в парке «Кашкадан». Тогда ей было всего три года. Теперь она сама обучает детей ледовому искусству.
Встать на коньки может абсолютно любой человек в любом возрасте. На катке в парке «Кашкадан» мы встречали даже юных фигуристов 3-4 лет. Любимая зимняя забава традиционно собирает за сезон десятки тысяч горожан. Ну а катки ещё проработает как минимум до конца февраля. Так что научиться кататься на коньках время есть у каждого.