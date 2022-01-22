В Башкирии заработал первый модульный объект придорожного сервиса

Придорожный сервис нового формата. В Башкортостане открылось первое модульное кафе с готовым стилистическим решением. Это пилотный проект в рамках Концепции развития придорожного сервиса, утвержденной правительством региона. Что представляет модульное здание и какие возможности дает проект инвесторам?
Трасса М5 недалеко от посёлка «Цветы Башкирии». Именно здесь решили возвести первый в республике объект придорожного сервиса из модульной конструкции по заранее разработанному планировочному и стилистическому решению.
Модульное кафе – придорожный объект, рассчитанный на 15 посадочных мест. Есть своя кухня для приготовления пищи и комната для персонала. Также здесь предусмотрены отдельные санузлы для посетителей и людей с ограниченными возможностями здоровья, имеется молельная комната.
Обеспечить комфортные условия для туристов приезжающих в республику и в целом участников транзитного потока. Такую задачу, прежде всего, преследуют власти региона. Модульное кафе – пилотный проект, разработанный в рамках Концепции по развитию придорожного сервиса в Башкортостане.
Готовое архитектурное решение, короткие сроки производственных и монтажных работ, консультационная и методическая поддержка в организации деятельности. Стоимость подобного модуля с учетом внутренней и внешней отделки начинается от 6 миллионов рублей. В настоящее время в проработке у регионального Минторга находятся инициативы 64 инвесторов, которые готовы вложиться в развитие придорожного сервиса. Заявленный объем инвестиций – более 8 миллиардов рублей.