В Башкирии заработал первый модульный объект придорожного сервиса

Придорожный сервис нового формата. В Башкортостане открылось первое модульное кафе с готовым стилистическим решением. Это пилотный проект в рамках Концепции развития придорожного сервиса, утвержденной правительством региона. Что представляет модульное здание и какие возможности дает проект инвесторам?

Трасса М5 недалеко от посёлка «Цветы Башкирии». Именно здесь решили возвести первый в республике объект придорожного сервиса из модульной конструкции по заранее разработанному планировочному и стилистическому решению.

Я слышал, что модульное кафе построили. И сегодня мимо проезжал, решил зайти и перекусить. Марсель Гильманов

Модульное кафе – придорожный объект, рассчитанный на 15 посадочных мест. Есть своя кухня для приготовления пищи и комната для персонала. Также здесь предусмотрены отдельные санузлы для посетителей и людей с ограниченными возможностями здоровья, имеется молельная комната.

Для нас это новое направление. Сейчас смотрим трафик, в дальнейшем планируем увеличивать объем еды, качество. Елена Бочкарёва, управляющая сетью придорожных кафе

Обеспечить комфортные условия для туристов приезжающих в республику и в целом участников транзитного потока. Такую задачу, прежде всего, преследуют власти региона. Модульное кафе – пилотный проект, разработанный в рамках Концепции по развитию придорожного сервиса в Башкортостане.

Год назад пришла идея запустить такой проект, который являлся бы некой франшизой, чтобы предприниматель, который хочет развиваться в этом направлении, мог прийти и получить все необходимые архитектурные и стилистические решения наполнения с точки зрения меню и каких-то других характеристик. Алексей Гусев, министр торговли и услуг Республики Башкортостан