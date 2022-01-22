В Уфе жильцы многоквартирного дома жалуются на ужасные условия

Душ в подвале, сырые стены и прохудившиеся трубы. Уфимцы борются за комфортное жильё. Но пока тщетно. Люди вынуждены регулярно переклеивать обои и латать трещины в стенах. В таком состоянии находится дом по улице Короленко в Уфе.

Карниз едва не разбил телевизор и не упал на детские игрушки. Сын Анастасии Степановой в это время был в детском саду. Женщина предполагает, что виной обрушению послужила сырость, которую видно даже по отклеившимся обоям.

В прошлом году потек потолок, была вода. Пришла комиссия, составила акт. Сказали, что весной сделают ремонт. В итоге мне сказали, что все сделали, но опять появилось.

Анастасия Степанова

Взносы за капитальный ремонт Анастасия платит ежемесячно, даже с опережением. При этом залатать трещины жильцы тоже пытаются сами, но надолго косметического ремонта внутри комнат не хватает. Ситуация кажется беспросветной. Особенно, когда ещё и сгорает электрика.

Фото №1 - В Уфе жильцы многоквартирного дома жалуются на ужасные условия

Напряжение перегружается, выбивает счетчик. Сгорела проводка, сидела без света.

Людмила Созина

В ЖЭУ тем временем разводят руками: мол, заявки от жильцов поступают редко.

БАШКОРТТАР-БСТ

Кто-то дает заявку, мы исполняем. До Нового года и после заявок по поводу крыши не было.

Тагир Гараев, главный инженер ЖЭУ № 45

Дом заливает не только сверху, но и снизу. Образно говоря, весь утопает в проблемах. В подвале – прохудившаяся труба, которую в ЖЭУ обещали починить или заменить в ближайшие несколько дней.

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