В Уфе жильцы многоквартирного дома жалуются на ужасные условия

Душ в подвале, сырые стены и прохудившиеся трубы. Уфимцы борются за комфортное жильё. Но пока тщетно. Люди вынуждены регулярно переклеивать обои и латать трещины в стенах. В таком состоянии находится дом по улице Короленко в Уфе.

Карниз едва не разбил телевизор и не упал на детские игрушки. Сын Анастасии Степановой в это время был в детском саду. Женщина предполагает, что виной обрушению послужила сырость, которую видно даже по отклеившимся обоям.

В прошлом году потек потолок, была вода. Пришла комиссия, составила акт. Сказали, что весной сделают ремонт. В итоге мне сказали, что все сделали, но опять появилось. Анастасия Степанова

Взносы за капитальный ремонт Анастасия платит ежемесячно, даже с опережением. При этом залатать трещины жильцы тоже пытаются сами, но надолго косметического ремонта внутри комнат не хватает. Ситуация кажется беспросветной. Особенно, когда ещё и сгорает электрика.

Напряжение перегружается, выбивает счетчик. Сгорела проводка, сидела без света. Людмила Созина

В ЖЭУ тем временем разводят руками: мол, заявки от жильцов поступают редко.

Кто-то дает заявку, мы исполняем. До Нового года и после заявок по поводу крыши не было. Тагир Гараев, главный инженер ЖЭУ № 45