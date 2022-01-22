В Башкирии благодаря пожарному извещателю спаслись две семьи

В Уфимском районе благодаря пожарному извещателю спаслись две семьи.Трагедия едва не произошла в селе Николаевка. Устройство, распознавшее дым в одном из домов, установили сотрудники Госкомитета по ЧС.

То, что на плите уже горит сковорода с забытым обедом, сквозь сон и опьянение ни Надежда Кислухина, ни её сожитель не почувствовали. Зато на дым среагировал пожарный извещатель.

В квартире еще не успели убрать следы пожара, который произошел полтора года назад. Тогда на плите подвела уже кастрюля. Соседи боятся, как бы такая забывчивость не превратилось в традицию. Они первые и услышали сигнал извещателя. Разина Миржалалова вместе с мужем и двумя детьми живут за стенкой – делят дом на две квартиры.

Пожарные извещатели бесплатно устанавливают льготным категориям граждан. Не так давно в перечень вошли ветераны боевых действий и дети войны. К последним относится и Михаил Алексеевич. Живет пенсионер вместе с дочкой и внуками. Они и присматривают за ним. Последнее время начал подводить слух.

А Рида Валишина сама обратилась с просьбой установить в ее доме пожарный извещатель. Пожилая женщина недавно чуть не стала жертвой мошенников. Они предлагали женщине обезопасить квартиру от пожаров. О том, чтобы защитить жилье от пожаров, женщина задумалась. На днях услышала, что может бесплатно получить пожарный извещатель.