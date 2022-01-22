В Башкирии 10-летняя девочка с редким заболеванием нуждается в дорогостоящем лечении

10-летней Зульфие Азаматовой из Иглинского района нужна помощь в покупке дорогостоящих лекарств. Девочка страдает апластической анемией. Кроме того, в прошлом году она пережила операцию по удалению опухоли из-за рака щитовидной железы. Прием лекарств поможет избежать еще одного хирургического вмешательства.
«Монополия» в многодетной семье Азаматовых самая любимая игра. Подключиться к ней могут сразу все. 10-летняя Зульфия к покупке карточных компаний подходит всегда обдуманно. Экономическую игру девочка называет стартом в будущую профессию.
Но пока Зульфие предстоит выиграть более тяжелую борьбу. Полтора года назад ей диагностировали рак щитовидной железы. В Москве девочку прооперировали. Онкозаболевание отступило, но сейчас метастазы появились вновь. По какой-то несправедливой случайности к этому диагнозу добавилась апластическая анемия. Костный мозг Зульфии не производит эритроциты, лейкоциты и тромбоциты.
На процедуру переливания крови, которая длится почти неделю, они ездят в детскую уфимскую больницу. Врачи прописали «Элтромбопаг». Это препарат, который заставит работать костный мозг. Стоимость лекарства на месяц составляет порядка 200 тысяч рублей. Пить его нужно весь ближайший год.
В семье, где есть еще трое детей, работает только папа. Альбина Азаматова должна ездить с дочерью на переливание крови через каждые семь дней. Кроме того, Зульфия учится на дому: у нее снижен иммунитет и есть особая диета. Те, кого проблема семьи не оставила равнодушным, могут направить средства через фонд «Потерь нет». Молодой организм Зульфии уже перенес две операции. Семья девочки верит, что дорогостоящий препарат позволит побороть недуг.