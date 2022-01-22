В Башкирии 10-летняя девочка с редким заболеванием нуждается в дорогостоящем лечении

10-летней Зульфие Азаматовой из Иглинского района нужна помощь в покупке дорогостоящих лекарств. Девочка страдает апластической анемией. Кроме того, в прошлом году она пережила операцию по удалению опухоли из-за рака щитовидной железы. Прием лекарств поможет избежать еще одного хирургического вмешательства.

«Монополия» в многодетной семье Азаматовых самая любимая игра. Подключиться к ней могут сразу все. 10-летняя Зульфия к покупке карточных компаний подходит всегда обдуманно. Экономическую игру девочка называет стартом в будущую профессию.

Хочу купить серый плащ, очки шляпу и идти на работу с документами. На высоких каблуках. Хочу работать в банке. Зульфия Азаматова

Но пока Зульфие предстоит выиграть более тяжелую борьбу. Полтора года назад ей диагностировали рак щитовидной железы. В Москве девочку прооперировали. Онкозаболевание отступило, но сейчас метастазы появились вновь. По какой-то несправедливой случайности к этому диагнозу добавилась апластическая анемия. Костный мозг Зульфии не производит эритроциты, лейкоциты и тромбоциты.

Йодотерапия была в Москве. Говорят, что может от этого сбой. Никто не знает ничего, не могут сказать. Такого не может быть, чтобы вторая болезнь появилась. Альбина Азаматова, мама Зульфии

На процедуру переливания крови, которая длится почти неделю, они ездят в детскую уфимскую больницу. Врачи прописали «Элтромбопаг». Это препарат, который заставит работать костный мозг. Стоимость лекарства на месяц составляет порядка 200 тысяч рублей. Пить его нужно весь ближайший год.

Помощи просим у неравнодушных. Кто сколько может. Так-то помогают люди, молодцы. Но сами мы не можем купить лекарства. Надеемся, что у Зульфии с этим препаратом заработает костный мозг. Год будем пить его, потом посмотрят. Альбина Азаматова, мама Зульфии