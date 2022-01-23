Жителей многоквартирных домов Уфы хотели обмануть

ИА Башинформ сообщает, что на досках объявлений многоквартирных домов в Уфе появилась информация об экстренной эвакуации жильцов. Люди должны покинуть свои дома на несколько дней, им будет предоставлена жилая площадь в 2 метра, говорится в объявлении.

В МЧС прокомментировали ситуацию. Подобные объявления - это мошеннические действия. При проведении мероприятий, связанных с жителями республики, информацию размещают на официальных порталах и в СМИ. На данный момент в Башкирии не проводятся учебные мероприятия.